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Kaynak: Haber Merkezi

CHP'den istifa eden 90 milletvekilinin desteğiyle kurulan YENİ Parti, kuruluş sürecinin ardından bağış kampanyasını başlattı. Kampanyanın başladığını Genel Başkan Özgür Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıkladı.

Özel, paylaşımında partiye destek çağrısında bulunarak, "Dayanışmayla Başlıyoruz!" mesajını verdi. Açıklamasında, "YENİ Parti'yi milletimiz kurdu, büyütecek olan da iktidar yapacak olan da milletimizdir. Yeni nesil parti-millet dayanışmasıyla bağış kampanyamızı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bağış kampanyasına ilişkin duyuruda, destek vermek isteyen vatandaşlar için bağış bağlantısı da paylaşıldı. Parti yönetimi, kampanyanın geniş katılımla sürdürülmesini hedefliyor.