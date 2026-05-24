CHP Genel Merkezi’nde sabah erken saatlerden itibaren başlayan tahliye gerginliği polis müdahalesi ile sonlandı. Çevik kuvvet ekipleri, Genel Merkez binasına biber gazı ile saldırdı. Önce Genel Merkez’in kapılarını kıran ekipler, yönetim katına kadar çıktı. Bu sırada çok sayıda CHP’li biber gazından etkilendi.

Müdahalenin başlamasından dakikalar sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel binadan çıktı. Özel’in binadan çıktığı sırada yoğun şekilde öksürmesi dikkat çekti.

Özel, binadan çıkarken gazetecilerin sorusu üzerine çok üzgün olduğunu dile getirdi. Özel, binanın önünde yaptığı konuşmada ise iktidar yürüyüşlerine sokakta devam edeceklerinin altını çizdi.

ÖZGÜR ÖZEL MECLİS'E YÜRÜDÜ

Özel, konuşması sonrası TBMM'ye yürüyüşe geçti. Özel'in yürüyüşü sırasında çevredeki vatandaşlar korna çalarak destek verdi. Yürüyüş sırasında zaman zaman polis ekipleri ve partililer arasında gerginlik yaşandı.

BUTLAN TEBLİGATINI YIRTTI

Özel, Genel Merkez'den çıkışı öncesinde kendisine ulaştırılan butlan tebligatını yırttı. Özel, "Bunun için yıktılar baba ocağını" diyerek tebligatı paramparça etti. Özel'in yırttığı tebligat, Kılıçdaroğlu'nun görmesi için makam odasındaki masaya bırakıldı.

'PARTİMİZ FİİLEN KAPANMIŞTIR'

TBMM önüne gelen Özgür Özel, otobüsün üzerinden yurttaşlara seslendi. Özel, yaptığı açıklamada, "Bizi, Genel Merkezi elimizden alarak CHP’yi elimizden alacaklarını sanıyorlar. Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık. Partimiz fiilen kapanmıştır. Şimdi, bundan sonraki genel merkezimiz TBMM’dedir. Sizi de partinin üçüncü kez açılışına davet ediyorum" dedi.

Özel, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

"Babaocağı işgal olmasın diye oraya canını siper edenlere selam olsun. Biz CHP’ye yenilgiyi yakıştıramayanlarız. İşte bu yüzden 28 Mayıs 2023 günü o seçimi kazanamadığımızda, hepimiz artık bir şeylerin sonuna geldiğini bildiğimizde, gözler yerdeyken, kimse kimseyle konuşacak halde değilken, “Görev yine bize düşer” dedik.

“Cumhuriyet’in çocuklarına görev düşer” dedik. Değişim için yola çıktık, söz verdik, “Bir daha kaybetmeyeceğiz” dedik, “Işıkları erkenden kapatmayacağız” dedik. Bu kararlılıkta millet samimiyet gördü ve bu samimiyete görev verdi. “Gelin” dedi, “partinin başına geçin” dedi. Öyle zor bir işi başardık ki beraber; “Atatürk gelse bu delegeyle seçim kazanamaz” dediler.

'ERDOĞAN'I YENDİĞİMİZ VE YİNE YENECEĞİMİZ İÇİN ZULÜM GÖRÜYORUZ'

“Delegenin gözü bağlı, kulağı kapalı” dediler. “Sen bu işi başaramazsın” dediler. Dedim ki bizi, delegeyi, onu traş eden berberi, aynı apartmanda yaşayan 18 yaşındaki komşusu, mezun ettiği öğrencisi ve mezun olduğu öğretmeni ikna edecek. Ankara’ya gelirken onlarla konuşun dedik. Geldiler, salondaki yerlerini aldılar. Siz de yerinizi aldınız. Sonra şöyle bir ses yükseldi: “Delege, halkın sesini dinle!” Hepsinin tüyleri diken diken oldu. Milyonlar “Delege, sokağın sesini dinle!” diye bağırdı. Ve onlar vicdanlarını dinlediler, partide değişim yaptılar. Daha sonra ilk seçimde 40 yıllık hasreti bitirdik. 23 yıllık kibri söktük, yendik. AKP’yi ilk kez yendik. 47 yıl sonra CHP, Türkiye’nin birinci partisi oldu. İşte bizim hikayemiz böyle. Şimdi ise zulüm görüyoruz. Neden zulüm görüyoruz? Onu yendiğimiz için, yeneceğimiz için, onu indireceğimiz için zulüm görüyoruz.

'AKP'NİN YARGI KOLLARI VE BUTLAN KOLLARI KOL KOLA KARŞIMIZDADIR'

En iyisini siz biliyorsunuz. Türkiye biliyor ki ne 31 Mart zaferi ne de gelecekteki seçimde Saray’dakinin aşağı inmesi sadece CHP ile olacak iş değil. Biz birlikte hareket etmeliyiz. Bizi bu durumdan vatanını, bayrağını, Atatürk’ünü seven milyonlar kurtaracak. Bir ittifak daha son anda dikildi karşımıza. Saray ve bir öğretmen çocuğunun genel başkanı olmasını istemeyenlerin ittifakı dizildi karşımıza. AKP’nin yargı kolları ve butlan kolları kol kola karşımızdadır.Ben kendime acımıyorum ama son seçim akşamından sonra başı ağrıdığı için haftalardır başına tülbent bağlayan kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve halkımıza acıyorum.

'47 YILLIK MAĞLUBİYETİ BİTİRENLERİ PARTİNİN BAŞINDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR'

19 Mart darbesinden sonra verilen mücadele hesapları bozmuştur. Birileri bu partinin evlatlarına hırsız ve yolsuz demiştir. Casus demiştir, hilebaz demiştir. Ama bu parti, evladını da iftiracıları da bilir. Bizim yolumuz birdir. Biz kimseyi satmayız.

19 Mart darbesinden sonra verdiğimiz büyük mücadeleyi durdurabilmek, partinin ve bizim belimizi kırabilmek için, partiye bir operasyonla giriştiler. 21 Mayıs 2026 gününde 47 yıllık mağlubiyeti bitirenleri partinin başından uzaklaştırmaya başladılar.

Biz, bugün yapılan polis baskınına rağmen hep beraber direndik. Üstümüze yağmur, dolu yağdı. Onların sıktığı biber gazından yağan yağmur ile arındık.

'ESKİSİ GİBİ GENEL MERKEZİMİZ TBMM'DE OLACAK'

Burası Milli Egemenlik Parkı. Barikatları, TOMA’ları aşıp Meclis önüne geldik. Niye Meclis’teyiz? Çünkü genel merkezimize yapılanları biliyorsunuz. Bu parti kurulduğu zaman genel merkezi yoktu. Bu parti, Sivas Kongresi’nde Anadolu topraklarında çadırlarda kuruldu. Karargâh çadırlarında kuruldu. 23 Nisan 1920’de Meclis açıldı. 9 Eylül 1923’te bir dilekçe verildi. Bu partinin ilk merkezi, Meclis’te sadece bir oda idi. Bizi, Genel Merkezi elimizden alarak CHP’yi elimizden alacaklarını sanıyorlar. Biz o binadan çıktık, meraklısına bıraktık, sonuna kadar mücadele ettik. Şimdi, bundan sonraki genel merkezimiz TBMM’dedir. Partinin ilk genel merkezi Meclis’teydi. Şimdi parti işgalden kurtulana kadar, eskisi gibi genel merkezimiz TBMM’de olacak.

'SİZİ, CHP'Yİ ÜÇÜNCÜ KEZ AÇMAYA DAVET EDİYORUM'

Hepinize bir davet yapmak isterim. Bu parti çok zorluklar gördü. 9 Eylül 1923 günü Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları tarafından açıldı. Sonra kapatıldı ve 9 Eylül 1992 günü parti yeniden açıldı. O günden beri faaliyetlerine devam ediyordu. 21 Mayıs 2026 günü AKP’nin yargı ve butlan kolları CHP’yi bir kez daha kapattı. Ben şimdi sizi partinin üçüncü kez açılışına davet ediyorum. Partiyi, 12 Eylül darbecileri gibi, 19 Mart ve 21 Mayıs darbecileri fiilen kapatmıştır. CHP’yi delegelerin seçtikleri yönetmiyorsa, Saray’ın seçtikleri yönetiyorsa CHP kazanmıştır. CHP’yi üçüncü kez açmak için var gücümle çalışacağım. Eninde sonunda o sandığı getireceğim. CHP’yi sizin seçtikleriniz yönetecek. Ülkedeki sandığı da getireceğiz. Hep beraber CHP’ye ve Atatürk’ün diğer emaneti Türkiye Cumhuriyeti’ne sonuna kadar sahip çıkacağız.

ÖZGÜR ÖZEL MECLİS'TEKİ ODASINA GİRDİ

Mutlak Butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nden çıkan CHP lideri Özgür Özel, "Artık yeni genel merkezimiz TBMM'dir" demişti. Özel, TBMM'deki yeni odasına girdi.

"CHP BUNDAN SONRA SOKAKTADIR"

"İktidarın zavallı aparatlarına söylüyorum, her akşam haysiyet cellatlığı yapanlara söylüyorum: Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra yoldadır, sokaktadır, meydandadır! İktidara yürümektedir! Yürüyor muyuz arkadaşlar?

Benimle iktidara yürümeye var mısınız? Butlancılığı, mağlubiyetle tatmin olanları, muhalefet koltuğuna talip olanları geride bırakıp iktidar koltuğuna yürümeye var mısınız? Yürüyelim arkadaşlar! Yürüyelim arkadaşlar!"