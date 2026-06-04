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Bakanlığın garantörlüğüne rağmen haklarını alamayan Doruk Madencilik işçileri 1 Haziran'da yeniden Ankara'ya gelmek istemiş ancak madenciler Beypazarı'nda polis tarafından engellenmişti.

İstinaf Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararı ile CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti Milletvekili Sezai Temelli, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Turhan Çömez, Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, KESK Yöneticileri Sevgi Yılmaz ve Bülent Türkmen oluşan bir heyet Yıldızlar SSS Holding Bünyesi'ndeki Doruk Madencilik işçilerinin eylemini ziyaret etti.

İşçilerin ödemelerini aldıklarına dair sosyal medyada dolaşan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

"Son kuruş ödenene, haklarını alana kadar buradayız. Alın terinin karşılığı verilene kadar buradayız. Bütün vatandaşlarımıza söylüyoruz: Bayram öncesi sizlerin onlara verdiği destek onlara geri adım attırdı. Doruk Madencilik işçileri bu parayı alacaksa sizlerin verdiği destek ile alacak. Herkes emeğin, emekçinin, madencinin arkasında dursun" açıklamasında bulundu."

NE OLMUŞTU?

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen haklarını alabilmek için yeniden eylem kararı aldı. Daha önce Eskişehir'den Ankara'ya yürüyerek gelen ve başkentte dokuz gün boyunca açlık grevi yapan işçilerin ödemelerini alabilmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın garantörlüğünde bir ödeme planı oluşturulmuştu. Ancak işçiler, aradan geçen sürede Yıldızlar SSS Holding'in alacaklarını ödemediğini ifade ediyor.

Bunun üzerine yeniden Ankara'da eylem yapmak isteyen işçilerin, Beypazarı'nda polis tarafından durdurulduğu belirtildi. Bekleyişlerini sürdüren işçilere destek veren Bağımsız Maden İş Sendikası, perşembe günü saat 12.00'de Yıldızlar SSS Holding önünde toplanma çağrısı yaptı.

Sendikanın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, üç bakanlığın devreye girmesine rağmen sorunun çözülemediği belirtilerek, işçilerin Ankara'ya gitmesinin engellendiği öne sürüldü. Açıklamada, haklarını alamayan madencilerin mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.

SENDİKADAN HOLDİNG'E YANIT

Öte yandan Bağımsız Maden İş Sendikası, Yıldızlar SSS Holding'in işçilerin alacaklarının ödendiği yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi. Holdingin kamuoyunda işçilerin herhangi bir alacağı kalmadığı yönünde bir algı oluşturmaya çalıştığını savunan sendika, yaşanan sürecin kamuoyunun gözü önünde gerçekleştiğini belirtti. Açıklamada, işçilerin tüm hakları eksiksiz şekilde ödenene kadar mücadelenin süreceği ifade edilerek, şirketten yükümlülüklerini yerine getirmesi istendi.