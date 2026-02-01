CHP 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bir yenisini daha Çorum'da gerçekleştirdi. 86'ncı mitinge katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıklamalarda bulundu.

Mitingteki kalabalığa dikkat çeken Özel, "Biz dedik ki; Çorumlular, o meydanı, dolduramayanlara nasıl bir kalabalık göstereceklerini bilirler. İşte şimdi, Erdoğan'ın toplayamadığı kalabalığın üç katını toplayarak, Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız!" dedi.

'TÜRKİYE İTTİFAKI'NDA BİRLEŞME ZAMANIDIR'

Emeklilerdeki acı tabloya değinen Özel, Türkiye İttifakı çıkışında bulunarak, "Bu emekliler 5’i bir araya gelse bir zengin etmiyorlar. İşte böyle büyük haksızlıkla karşı karşıyayız. Daha önce AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş olsa da Çorum'un güzel insanlarına sesleniyorum: Artık yürüyüş, yüz yıl önce olduğu gibi bir kez daha birlikte yürüyüş zamanıdır. Artık renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı'nda birleşme zamanıdır. Çorum'da Alevisiyle Sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle, göçmeniyle, Boşnağıyla, Lazıyla, Çerkesiyle, Müslüman demokratlarla, muhafazakar demokratlarla, sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Çorum'un tüm demokratlarının bir araya gelme ve hakkını alma zamanıdır. Sizleri davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİN SEÇTİĞİNE DİRENMEK, DEMOKRATLIK DEĞİLDİR'

Kayyum uygulamalarına dair Özel şunları söyledi:

"Siyaset; kazanana saygı duyma, millete saygı duyma, milletin tercihine saygı duyma işidir. Milletin seçtiğine direnmek, milletin seçtiğine bakıp da 'Sen buraya nereden geldin' demek, 'Sen yönetme, yerine benim atadığım yönetsin' demek demokratlık değildir. Bir siyasinin, bir siyasi partinin, bir siyasi yapının ya da bir siyasetçinin demokrat olduğu, seçimi kazandığı akşam belli olmaz. O akşam demokrasi nutukları atmak, milleti takdir etmek, milli iradenin önünde saygıyla eğilmek; o kolay. Önemli olan kaybettiğinde ne yaptığın. Kendi seçilince millete methiyeler düzen, 'milli irade milli irade' diyen ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyum atayan, iftira eden ve rakibini, rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetidir, tükenmiş Erdoğan'ın siyasetidir."

Pijama göndermesinde bulunan Özel, "Bugün burada evde oturup da tasalananlar yok. Pijamayı çıkaranlar var. O en arkada sesimi duymasa da bu görevi yapmaya gelmiş o kahramana sesleniyorum. Sen kurtaracaksın ülkeyi, sen kurtaracaksın" dedi.

'İKTİDARIMIZDA ÇORUM’U AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Çorum'daki hızlı tren ihalesinin 2 kat parayla yandaşlara yapıldığını söyleyen Özel, şunları dile getirdi:

"Ben Manisalıyım. Çorum'un bu haklı taleplerinin, Çorum'u güçlendirecek, büyütecek bu haklı taleplerinin sonuna kadar arkasındayım. Ve buradan söylüyorum: Hızlı trene 22 yıldır 'ha bugün ha yarın' diyenler, şimdi '5 yıla hizmete girer' diyorlar. Bu ne demek? Evet, hızlı tren hizmete girecek. Açılışını Allah'ın izniyle o gün iktidardayken Özgür kardeşiniz gelip yapacak. O gün o trene, ana muhalefetin bu sorunları söyleyen lideri olarak değil, o günkü iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim! Beni karşılamaya hazır mısınız? O trenden, o trenden Ekrem Başkan’la birlikte ineceğim. Onu karşılamaya hazır mısınız? Mansur Başkanımızla birlikte, Zeydan Başkanımızla birlikte, Cumhuriyet Halk Partililerin başkanları, mağdur başkanları, Muhittin Böcek başkanımızla birlikte bu kara günleri geride bırakacağız. Çorum’a geleceğiz. İktidarımızda Çorum’la kucaklaşacağız, Çorum’u ayağa kaldıracağız!"