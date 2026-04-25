CHP’li belediye başkanları, belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritasını belirlemek için Ankara’da toplandı. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlarla yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

'2 YIL GEÇTİ 22 ARKADAŞIMIZ YOK'

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Yeniden bir tarih yazmayı, önce kendimize sonra birbirimize sonra da milletimize gösterdik. Yerel seçimlerde birinci parti olmazsak görevi devrederiz dedik. Bizim özgüvenimiz halka ve size olan güvenimizdendir. Bu iktidar ilk saldırıyı Esenyurt'a yaptı ve kayyum atadı. İlk kötülük böyle başladı.

2 yıl geçti aramızda 22 arkadaşımız yok. Ama karşımda mazbatasını alanlar da var. Zenginin çocuğu 3 yaşında okula gidecek eline makas boya verecek yeteneği artacak, yoksulun çocuğu öğretmen görmek için 6 yaşını bekleyecek. Dönem sonuna kadar bin kreş hedefi koyduk. Daha dönem bitmeden hedefin yüzde 80’ni tuttu.

Yurt hedeflerimiz tuttu, kent lokantaları açılmaya devam ediyor. Geçen hafta Onursal başkanı gözaltına aldılar. Tutuklama sevk evrakını kaçırdılar. Sevk kaydında baz kaydı vermediği, dinlemeye takılmadığı çok tedbirli davrandığı kanaatiyle yazıyor. Onursal Adıgüzel suça yeltenmediği için tutuklandı. Hiç bir suçun yok ama ben senin tutuklanmanı istiyorum diyeni günü gelecek Onursal'ın ve kızının göz yaşları boğacak.

İçişleri Bakanı açıklama yaptı ne olduysa eski AK Partili Belediye Başkanı gözaltına aldılar Halfeti'de orada bile AK Partili belediye başkanı diye basından geçtiler. AK Partili ile alakası yok o kişinin. Şantaja tehdide boyun eğeni de tarih yazacak Bozbey gibi dik duran kişiydi.

SANDIK OLACAK HUKUÇULAR ORAYA HUKUKSUZLUKLARI YAZACAK

Başkanların toplantısında tüm her şeyi dinledik be birleştirme toplantısı yaptık. Pazartesi günü PM'de toplantı yapıp açıklayacağız. Keskin bir hukuki mücadeleye giriyoruz. Bir sandığımız olacak kuvvetli hukukçular yazıp sandığa atacaklar. Sandık 2028 yılında seçim zamanında açılacak. Trollerin, öğrencilerin hayatından çalanların haksız tutuklama isteyen savcıya, hakime, yalanları tartışanlara ve iftira atanlara müjde ederim ki önce seçim sandığı açılacak sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak. Bu yazılar seçimlerden sonra verilecek savcılıklara. Normal vatandaş AK Partili ve MHP'li vatandaşlar korkmasın ama bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz.

İKTİDARA YAKIN MEDYAYA ÇAĞRI

A Haber gitsenize Silivri'ye TRT gidin işte yazdığınız haberlerin ne hale geldiğini görün. Tüm havuz medyasını Silivri'ye davet ediyorum. Stüdyolarında yeni yalanlar atmaya değil 1 yıldır söylediklerinin gerçeklerini görmeye gidin.

'BASKIYA TESLİM OLMAYIZ'

Yaşatılan tüm hukuksuzlukların hesaplarını sorulacağı bir süreç içinde olacağız. İşimize odaklıyız bir adım geri atmayacağız partide, Meclis’te belediyede görevin başındayız. Bayrağı bırakmıyoruz. Biz bu bayrağı taşıyacak güçteyiz. Baskıya teslim olmayız. Geri adım atmayız. CHP'li belediye başkanları olarak en geç 2 yıl sonra ya daha önemli bir görevde ya da iktidar partisini başkanı olarak burada olacak. Murat Kurum sen kendinle götürdüğünü muhalefete taşırsın iktidarın başkanları bu salonda benimle birlikte. Siz ülkenin umudusunuz bütün mazlum milletlerin umudusunuz.

PARTİ MECLİSİ'NDE DEĞERLENDİRİLECEK

Özgür Özel başkanlığında 27 Nisan Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında belediye

başkanları toplantısının sonuçları değerlendirilecek. Özel'in CHP milletvekilleriyle de gruplar halinde görüşmesi bekleniyor.