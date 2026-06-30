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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Partimize yönelik işgalin ardından, Ankara'da oturmadık. Zaten hedefte olmamızın sebebi de Ankara'da oturmayıp "olmamız gereken yerde" olmamızdır. Saraçhane ile başlayan 111 miting ile sahada milletimizle birlikte olduğumuz için, alınan butlan kararı ve polisimizi kullanarak 15 katlı binadan çıkarıldıktan sonra bu hafta sonu 15. ilimizde milletimizle buluştuk.

Köy köy, belde belde, şehir şehir gidiyoruz ve milletimizle kucaklaşıyoruz. Meydan meydan mücadelemizi büyütüyoruz. Yeni, temiz, cesur, teslim olmayan, milletin hesabına göre yapılan siyaseti milletimizle birlikte ilmek ilmek örüyoruz.

Bazen bir kamyon kasasının arkasında, bazen traktör römorkunda, bazen bir kahvehane sandalyesi bazen ise bir bankın üzerindeyiz ama milletimizin gönlündeyiz.

Baskılardan kayyumlardan çok çeken Diyarbakır'daydık. Sayın Demirtaş'ın selamlarını aldık, başımızın üstüne koyduk. Tahir Elçi'nin katledildiği yere çiçeklerimizi bıraktık. Köşk mezrasında çiftçilerin köylülerin bitmeyen dertlerini dinledik; buğday hasadı yaptık, Diyarbakır'la kucaklaştık. Muhtarımızın emaneti 36 taşlı iktidar tesbihimizi aldık. Diyarbakır'ı gönülden selamlıyorum.

Ertesi gün Gaziantep'e gittik. yüzlerce araç, binlerce kişi bir benzin istasyonunda Nizip'te doğaçlama kendiliğinden gelişen bir miting yaptık. Gaziantep'e ulaştık, kalabalıktan, izdihamdan esnaf ziyareti yapamadık. binlerle on binlerle beraber Balıklı Park'a gittik; bir bankın üzerine çıktık ve Gaziantep'in kararlılığını hep birlikte gösterdik. Nerede durduğunu dosta düşmana gösteren Gaziantep'in yiğit insanlarına selam olsun!

Dün İzmir'deydik. Üzüntüden 4 kilo verdim diyen, "Üzülme sana otobüs de alacağız, bina da alacağız" diyen teyzemin gözyaşlarında, o insanların inancında gücümüze güç kattık.

"BİR AVUÇUN YALNIZLIĞI"

Bir yanda bir mahkeme kararıyla mutlak sultanın mutlak butlanla partiyi bölme umutlarıyla ve onun teklif ettiği görevi kabul eden bir avucun yalnızlığı bir yerde, İzmir'de 100 binlerin kararlılığına yürekten teşekkür ediyorum.

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