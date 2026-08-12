Özgür Özel, çerçeve yasaya neden evet dediklerini açıkladı. Milletvekilleri ile aralarında görüş ayrılığı iddialarını yanıtladı. Grup olarak hayır demeleri halinde barış karşıtı olarak gösterileceklerini belirten Özel, "Tüm vekiller kendi illerinin vicdanına göre oy verdi." dedi.

Özgür Özel'in Deniz Zeyrek'e açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ben şuna inanıyorum. Yeni Parti olarak yeni nesil bir iş yaptık. Evet oyunu dayatsak milletvekillerimiz zora girecekti, bazıları da grup disiplinine aykırı davranmak zorunda kalıp sıkıntı yaşayacaktı. Genel Başkan’ın tutumu da önemliydi. İlkesel davranması lazım. Biz de hibrit bir model geliştirdik. Çok ötesindeydik ama demokrasi konuşurken en zoru katı bir karar alıp milletvekillerine dayatmaktı. AK Partililerin tamamı görmedikleri metne imza attı. Ben Yeni Parti milletvekillerimize ‘Bana güvenin, derdimi kürsüde anlatacağım, ben sizi vicdanınız ve seçmeninizle baş başa bırakıyorum’ dedim. Onlar da şehirlerinden gelen görüşe göre oy kullandılar. Diyarbakır gibi, Kürt seçmenin çok olduğu İstanbul seçim bölgeleri gibi yerlerde “evet” isteyenler vardı ama mesela benim şehrimde, Manisa’da ağırlıklı görüş ‘hayır vermelisiniz’ oldu. Manisa’dan iki milletvekili ‘hayır’ dedi.

"TERÖRÜN BİTMESİNE KARŞIT GİBİ GÖSTERİLECEKTİK"

Malumunuz, çok büyük saldırılara maruz kalıyoruz. Yasayla ilgili süreç şeffaf değildi. Olması gereken şeffaflık TBMM’de dahi izlenmedi. Bize dahi yarım saat önce gönderdiler. İnsanlar neyin tartışıldığını dahi bilmiyordu. Metinde olmayan şeyler varmış sanılıyordu. Böyle bir ortamda da herkese ‘evet diyeceksiniz’ demek, ortak bir karar almak çok zordu. Hep birlikte hayır demek de bizi başka bir yere savuracaktı. Barışa şans tanımayan bir yere getirecektik. Faydacı bir yerden bakmadık ama terörün bittiği bir noktada da buna karşı çıkmakla suçlanacaktık



BU SEFER 'ADAM TEK BAŞINA KAZANMIYOR'

Vicdanen içim rahat. Yıllardır savunduğumuz bir görüşün, sırf Erdoğan karşıtlığı nedeniyle tersini yapmamız doğru değil. Doğru kararı aldığımızı düşünüyorum. Ben ‘adam yine kazandı’ diye bakmıyorum. Sonunda kazanılmış bir şey olacaksa en azından tek başına kazanmadı. Bir kazanan varsa ülke kazanıyordur.

"TOPYEKUN ERDOĞAN KARŞITLIĞI HER ZAMAN KAZANDIRMIYOR"

Erdoğan ‘ak’ dese ‘kara’ diyen siyaset her zaman kazandırmıyor. Emin olun bizim evetlerden en çok rahatsız olan AK Parti oldu. Bizden bunu beklemiyorlardı ve hayır deseydik onu da kullanacaklardı. Hatırlayın, ‘evet derseler milliyetçileri, hayır derseler Kürtleri kaybederler’ deniyordu. Uzun vadede daha iyi anlaşılacağımızı düşünüyorum. Öfkeli olanların, Erdoğan karşısında teslim olmayacağımızı gördükçe bu vehmin doğru olmayacağını göreceklerini düşünüyorum. Bu kadar önemli bir meselede konjonktürel hareket etmek, öfkemize yenilmek doğru değildi

Özgür Özel ayrıca Saygı Öztürk'e verdiği röportajda cezaevindeki hükümlülerin durumuna da yanıt verdi:

MAHKUMLAR İÇİN ADIM ATILACAK MI?

Saygı Öztürk: Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü sayısı 433 bin kişiyi geçti. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e, tutuklu ve hükümlülerle ilgili her hangi bir girişiminin olup olmayacağını sordum. Özel şunları söyledi:

Oylama ile ilgili karardan önce altı farklı cezaevindeki arkadaşlarımı bizzat ziyaret ettim. Tamamına yakını yasanın desteklenmesini söylüyordu ve devamında da demokratikleşme adımlarıyla uzun tutukluluk süresinin ortadan kalkmasını, adil yargılanma hakkının olmasını, gizli tanık gibi ya da kişilerin itiraf mekanizması diye bir iftiraya zorlandıkları meselelere Avrupa standartlarında düzenlemeler getirilmelerini bekliyorlar. Hem yasayı normal bir aydın sorumluluğuyla desteklemenin yanında ayrıca demokratikleşme adımlarının cezaevlerindeki sancıyı da hafifleteceklerini söylüyorlar.

MAHKUMLAR İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR