Özgür Özel, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozbey'in bütün SGK borcunu ödediğini dile getiren Özel, Eyüpsultan'da yendiğimiz adamı Bursa'ya genel sekreter yaptılar dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bursa Büyükşehir’in SGK ve vergi borcu ne kadar büyüktü biliyorsunuz. Kim yaptı borcu? AK Parti yaptı. Alinur Aktaş yönetimi yaptı.

31 Aralık tarihi itibarıyla 1 kuruş ödenmemiş vergi ve SGK borcu bırakmadı Bozbey. Böyle yönetiyordu burayı. Şimdi o borç yapanlar, o Bursa Büyükşehir’i batıranlar gelmişler Bursa’ya çökmüşler. Şimdi bakın ne yapıyorlar.

Geliyor ya, genel sekreter var atanmış tıkır tıkır çalışıyor, onu görevden alıyor. Yerine bir genel sekreter getiriyor. Kim? 2024 yılında bizim Eyüpsultan’da yendiğimiz Eyüpsultan Belediye Başkanı. Ört ki ölem yani. Yandık yani, yandık.

'İSRAF DÜZENİ YENİDEN BAŞLIYOR'

Tekrar başlıyor şimdi israf, tekrar borç, tekrar kötü yönetim. Bozbey’in ödediği borçları tekrar borç batağına batırmak üzere liyakatsiz, beceriksiz... Buradaki belediye meclis üyesi çok becerebilecek idiyse Bursa’yı yönetmeyi, çıkarsaydınız ya belediye başkan adayı olarak onu.

Şimdi belediye meclis üyelerinden birini getirdiler başkan; Eyüpsultan’ın seçim kaybetmiş, Eyüpsultan’ın yaka silktiği kişiyi de genel sekreter yaptılar. 'Hadi Bursa’yı biz yönetelim' diyorlar."