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Kaynak: ANKA

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Bursa ziyaretinin ilk durağı Kapalıçarşı olacak. Ulu Cami’de cuma namazını kılması beklenen Özel’in, namaz sonrasında Bursa’nın tarihi Kapalıçarşı bölgesine geçerek esnaf ziyaretlerinde bulunacağı ifade edildi.

Özel’in Bursa programının devamında ise halk buluşması başta olmak üzere çeşitli temaslarda bulunması hedefleniyor.

BURSA’DA CHP’DEN YENİ PARTİ’YE GEÇİŞ

Ayrıca CHP’de mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan olmasıyla başlayan süreçte, Bursa’daki CHP’li belediye başkanları partilerinden istifa ederek Yeni Parti’ye geçmiş, kentte CHP’li belediye kalmamıştı. Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da Yeni Parti’ye geçerken, Orhan Sarıbal ise Bursa’da CHP milletvekili olarak tek kaldı.