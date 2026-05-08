CHP lideri Özel, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin soruya yanıt verdi. Köksal'ın kendisinden böyle bir şey duymadığını söyleyen Özel, "Bu kadar protestoya sessiz kalınıyorsa, telefonlar açılmıyorsa iddialar kuvvetleniyor" dedi.

Özgür Özel'in Burcu Köksal hakkında söylediği sözler şöyle:

Kendisinden böyle bir şey duymadık. Aradım ulaşamadım. Burcu hanım Ankara'ya gelip başkanlarımızla görüştü. O programı sırasında birtakım haberler çıktı, geçiyor diye. Ben aradım ulaşamadım. Bu konuda uzun zamandır haber yayılıyor. Bu kadar sürede bir yanıt gelmemişse iddialar güçlenir. Belediye önünde protestolar falan... Hala bir açıklama yok. Salı günü geçeceği söyleniyor. Bu iddialara cevap vermezseniz kabullenmiş olursunuz.