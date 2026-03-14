Siyasetin gündeminde dikkat çeken bir gelişme olarak yer eden Özgür Özel-Bülent Arınç görüşmesinin yankıları sürüyor. Özel’in Arınç’a ziyareti Ankara kulislerini hareketlendirirken Yeniçağ yazarı Ahmet Takan gündemi etkileyecek iddiaları köşesine taşıdı.

Takan yazısında “Süre tahdidi koymasına rağmen Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığını açıklamayan Özgür Özel, önceki gün, görüşmede Bülent Arınç’a kapalı zarf içinde bazı taleplerini mi iletti?.. Onlar, uzlaşma şartları mıydı?” diye sordu.

Takan kulislerdeki iddialara göre, uzlaşma şartlarının ise şunlar olduğunu aktardı:

- Özgür Özel ve CHP kurmayları için hazırlanan savcılık fezlekelerinin gündeme alınmaması ve dokunulmazlıklarının kaldırılmaması.

CHP'li belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarının durdurulması.

Ekrem İmamoğlu dahil, tutuklu belediye başkanlarının tutuksuz yargılanması.

Mutlak Butlan davasının kendileri lehine sonuçlanması ve parti yönetiminde kalmaları.

Yazısının devamında ise yeni bir normalleşme ve yumuşama süreci içinse, kulislerde “Tamam, anlaştılar” diyenler de var… “Eli kulağında çok yakın” diyenler de…” ifadelerini kullandı.

