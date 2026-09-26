Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziemir'deki ön seçim etkinliğinde "Yeni siyaset iktidara yürüyor" mesajı vererek partisinin 723 bin üyeye ulaştığını duyurdu. Ankara'daki eylem sırasında yaşamına son veren emekli polis Ali Şekeroğlu’nu anarak iktidarın politikalarına sert tepki gösteren Özel, "Türkiye büyük bir sosyal patlamanın eşiğinde; bu adaletsiz düzeni yıkacağız" çıkışında bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziemir İlçe Başkanlığı ön seçim etkinliğinde partililerle bir araya gelerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendilerine yönelik olası kumpaslara ve engellemelere asla boyun eğmeyeceklerinin altını çizen Özel, millet iradesinden daha büyük bir güç tanımadıklarını vurguladı. Siyasette yeni bir dönemin başladığına işaret eden Özel, "Miyadını doldurmuş, köhneleşmiş siyaset anlayışının devri kapanmıştır. Yeni siyaset gümbür gümbür iktidara yürüyor" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ'NİN ÜYE SAYISINI AÇIKLADI

Partisinin teşkilatlanma çalışmalarına ve büyüme hızına dair güncel verileri de paylaşan Özel, YENİ Parti'nin Türkiye'nin 81 ilinde ve 870 ilçesinde teşkilatlanma sürecini eksiksiz olarak tamamladığını belirterek, toplam üye sayılarının 723 bine ulaştığını duyurdu.

ÖZEL: BU DERİN HAKSIZLIK HİÇBİR EMEKLİMİZE REVA GÖRÜLEMEZ

Anayasa Mahkemesi'ndeki seyyanen zam görüşmeleri sırasında düzenlenen eylemde, "Para değil, onurumuzu istiyoruz" diyerek beylik tabancasıyla yaşamına son veren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nu anan Özel, iktidarın emekli politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Miting alanlarında emeklilerin gözlerindeki derin öfkeye bizzat şahit olduğunu ve Türkiye'nin büyük bir sosyal patlamanın eşiğinde olduğunu ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Dün yaşanan bu kahredici olayı yüreğimize gömüyor, bir daha böylesi acıların yaşanmaması için dua ediyoruz. İktidara açıkça sesleniyoruz: Bu vefasızlık, bu eşitsizlik ve bu derin haksızlık hiçbir emeklimize reva görülemez. Ne pahasına olursa olsun AK Parti'nin kurduğu bu adaletsiz düzeni yıkacak, emeklilerimizin insanca yaşayabileceği yepyeni bir düzeni hep birlikte inşa edeceğiz."