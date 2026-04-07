CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim çağrısının ardından muhalefet partileriyle kapsamlı bir temas turuna başlıyor. Hafta boyunca sürecek program kapsamında Özel, toplam 12 partiyle bir araya gelecek.

Görüşme trafiği, pazartesi günü DEM Parti ile yapılan ziyaretle başladı. Program kapsamında yarın Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Emek Partisi (EMEP) ile İstanbul’da görüşmeler gerçekleştirilecek.

9 Nisan Perşembe günü Ankara’da İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelecek olan Özel, 10 Nisan Cuma günü ise Demokrat Parti ve DEVA Partisi genel başkanlarıyla görüşecek.

Temaslar, 12 Nisan Pazar ve 13 Nisan Pazartesi günlerinde Anahtar Parti, Zafer Partisi, Saadet Partisi ve SOL Parti ziyaretleriyle tamamlanacak.

Görüşmelerde ara seçim başlığının yanı sıra İran’daki gelişmeler, Türkiye’nin dış politikası, ekonomik kriz ve CHP’nin hazırladığı ekonomi paketi ile Siyasi Etik Yasası’nın da ele alınması bekleniyor.

Özel’in siyasi parti turunun ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan da randevu talep edeceği öğrenildi.