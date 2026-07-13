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Özgür Özel, Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyonu protesto etmek için bu akşam Kuğulu Park'tan Çankaya Belediyesi'ne yürüyecek. Yürüyüş saat 19.00'da gerçekleşecek.

Özel'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

Siyasi kumpasları Başkent Ankaramıza taşımak isteyenlere karşı yürüyoruz.

Seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için egemenliğin sahibi olan milletimizle yürüyoruz.

Rakiplerini hapse atarak engellemeye çalışan bu yozlaşmış kara düzeni reddediyoruz.

Milletin coşkun akan selinin karşısında hiçbir güç duramayacak!

NE OLMUŞTU?

11 Temmuz Cumartesi günü Çankaya Belediyesi'ne operasyon düzenlenmiş ve 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt üyeliği, rüşvet almak, rüşvet vermek, irtikap" gibi suçlamaların yöneltildiği Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yurt dışında olmasına ve gözaltı kararını bilmesine rağmen ilk uçakla Ankara'ya dönmüş ve havaalanında gözaltına alınmıştı