CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen Haymana Belediyesi Çiftçiler Buluşması İftar Programı'nda konuştu.

Geçmişte bir kilo buğdayın satışıyla 6 litre mazot alınabildiğini hatırlatan Özel, bugün aynı satışla bir litre mazot bile alınamadığını söyledi. Türkiye’de açlık sınırının 32 bin lira seviyesinde olduğunu belirten Özel, ortalama çiftçi gelirinin ise 19 bin 700 lira civarında kaldığını ifade etti.

Çiftçilere verilmesi gereken desteklerin tam olarak sağlanmadığını savunan Özel, mevcut yasal düzenlemeye göre gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’inin destekleme primi olarak çiftçilere dağıtılması gerektiğini hatırlattı. Ancak hükümetin bu oranın çok altında ödeme yaptığını belirten Özel, bu yıl çiftçilere verilmesi gereken destek miktarının 772 milyar lira olması gerektiğini, ancak yalnızca 168 milyar lira destek verildiğini söyledi.

Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Özel, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Özel, Filistin’de yaşanan kayıplara dikkat çekerek bölgede barış çağrısı yaptı.

'RAHMETLİ BAYKAL MANİ OLDU'

AKP’nin geçmişteki dış politika adımlarını da eleştiren Özel, "Bu AKP baba Bush'un kuyruğuna takılıp 1 Mart tezkeresi getirip az daha Amerikan Conilerini Mersin limanından sokup Güney Doğu'ya 6 tane üs kurup Irak'ı oradan işgal ettireceklerdi. Rahmetli Baykal ve 22. dönem arkadaşlarımız buna mani oldular” dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’in tutumuna da değinen Özel, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeler karşısında daha güçlü bir tavır alması gerektiğini söyledi. Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez’i örnek göstererek, “Biz komşuyuz, akrabayız, aynı dindeniz ama Ramazan mübarek günde bir Pedro Sánchez olamıyoruz. AKP’yi Trump’tan değil, Allah’tan korkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.