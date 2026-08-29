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Kaynak: ANKA

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri’de kadınlarla bir araya geldi.

Eskişehir Bağları Mahallesi’nde düzenlenen buluşmada konuşan Özel, ekonomik sıkıntılardan kira artışlarına, kreş ihtiyacından ev hanımlarının sosyal güvenceye kavuşmasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

“TÜRKİYE’NİN DE BU MAHALLENİN DE SORUNU EKONOMİ”

Kayseri’deki buluşmada mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunları dinleyen Özel, özellikle geçim sıkıntısının öne çıktığını söyledi.

Özel, bölgede ekonomik güçlüklerin hissedildiğini belirterek, “Türkiye’nin de bu mahallenin sorunu da ekonomi” dedi.

Ev kiralarının yüksekliğinden şikayet edildiğini aktaran Özel, emekli maaşlarıyla geçinmenin zorlaştığını ifade etti.

Özel, bir vatandaşın kendisine, “Kaşıkla veriyor, kepçeyle alıyor” dediğini belirterek, maaşlara yapılan zamların artan fiyatlar karşısında eridiğini söyledi.

“70 YAŞINDA AMA İŞ BULSAM ÇALIŞACAĞIM DİYOR”

Kadınların iş bulamamaktan şikayet ettiğini söyleyen Özel, erkeklerin ve küçük yaştaki çocukların da çalışmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Özel, “Teyzem dedi ki ‘70 yaşındayım, iş bulsam ben de çalışacağım. Geçinemiyoruz’” ifadelerini kullandı.

Burdur’da ziyaret ettiği bir serada 67 yaşındaki bir kadının çalıştığını anlatan Özel, ekonomik şartların aile yapısını ve çocuk sahibi olma kararlarını da etkilediğini savundu.

KREŞ VAADİ: “HER MAHALLEYE KREŞ YAPACAĞIZ”

Bir kadının ücretli kreşlerin pahalılığından söz etmesi üzerine konuşan Özel, partisinin belediyeleri üzerinden yürüttüğü kreş çalışmalarını anlattı.

Özel, belediye başkanlarına beş yılda bin kreş hedefi koyduklarını belirterek, şu ana kadar 800’e yakın kreşin yapıldığını söyledi.

Kreşlerin özellikle yoksul mahallelere yakın noktalarda açıldığını dile getiren Özel, şehit ve gazi aileleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının ücretsiz olarak kreşlerden yararlanabildiğini belirtti.

Özel, partisinin iktidar olması halinde her mahalleye kreş yapılacağını söyledi.

“DÜN AĞZIMDAN KAÇIRDIM”

Konuşmasında “vatandaşlık temel geliri” projesine de değinen Özel, her vatandaşın temel bir gelir güvencesine sahip olması gerektiğini ifade etti.

Özel, bu desteğin aileye verilmesi halinde doğrudan ev hanımına ödeneceğini söyledi.

Ardından seçim döneminde açıklamayı planladıkları bir projeyi daha paylaştığını belirten Özel, “Üçüncü bir şey, sürpriz. Seçimde söyleyecektik ama dün Kocaeli’de böyle bir kadın buluşmasında ağzımdan kaçırdım. Gazeteler yazmış, artık söyleyeceğiz” dedi.

EV HANIMLARINA SİGORTA VAADİ

Özgür Özel, partisinin iktidarı halinde ev hanımlarına yönelik sigorta desteği sağlanacağını açıkladı.

Özel, bir mahallede kreş yoksa, kadın çalışmak isteyip iş bulamıyorsa ya da evde yaşlı, engelli veya çocuk bakımı nedeniyle çalışma imkanı yoksa sorumluluğun devlette olduğunu söyledi.

Bu durumda evin işini yapan kadının sigorta priminin devlet tarafından ödeneceğini belirten Özel, “Ev hanımları evde çalışarak emekli olacaklar. Esas projemiz bu bizim” ifadelerini kullandı.

“TÜRK KADINLARINA EN BÜYÜK HEDİYEMİZ BU OLACAK”

Özel, geçmişte sosyal hakların genişletilmesinde sosyal demokrat siyasetlerin etkili olduğunu belirterek, Bülent Ecevit dönemini hatırlattı.

Kadınların sosyal güvenceye kavuşmasının önemli bir adım olacağını söyleyen Özel, Atatürk’ün kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermesine atıfta bulundu.

Özel, ev hanımlarına sigorta projesi için, “Atatürk’ü takip eden, Atatürk’ün görüşlerini savunan bizlerin Türk kadınlarına en büyük hediyesi, en büyük armağanı bu olacak” dedi.

“VATANDAŞ OLMAK GÜVENCE OLACAK”

Özel, özel durumu olan çocuklar, engelliler, evde yaşlısına bakanlar ve çok çocuklu aileler için farklı destekleri kapsayan bir sosyal destek modeli üzerinde durduklarını söyledi.

Bu yapıyı “şemsiye” olarak tanımlayan Özel, vatandaşlık temel geliri projesinin farklı zorlukları olan ailelere destek sağlamayı amaçladığını belirtti.

Özel, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın artık bir eksiklik değil, güvence haline geleceği bir dönem başlatacaklarını söyledi.

MESEM ELEŞTİRİSİ: “BU BÜYÜK BİR EMEK SÖMÜRÜSÜ”

Programda MESEM kapsamında yaşanan sorunların aktarılması üzerine Özel, çıraklık sistemine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Öğrencilerin bir gün okula gidip beş gün çalıştığını belirten Özel, bunun emek sömürüsüne dönüştüğünü savundu.

Çıraklık başlangıcının sigorta başlangıcı sayılmamasını da eleştiren Özel, tehlikeli iş kollarında çalışan çocukların can güvenliği açısından risk altında olduğunu söyledi.

Özel, “Yetişkinle aynı işi yapıyor, yarı para alıyor, olmaz. O emek sömürüsüdür” dedi.

OKULLARA UZMAN ÇAVUŞLARDAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ

Kayseri’de gençler arasında uyuşturucu sorunu ve okullarda güvenlik eksikliğinin de gündeme geldiğini belirten Özel, bu konuda hazırladıkları projeyi anlattı.

Özel, geçmişte uzman çavuşluk yapmış, disiplin suçu bulunmayan ve eğitimden geçirilecek kişilerin okullarda güvenlik görevlisi olarak istihdam edileceğini söyledi.

İlk etapta 65 bin, daha sonra toplamda 110 bin uzman çavuşun okul güvenliği için görevlendirileceğini ifade etti.

Özel, bu uygulamanın uyuşturucu, akran zorbalığı, okul çevresindeki kavgalar ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı önlem olarak planlandığını belirtti.

“BELEDİYELERDE YAPTIĞIMIZ İŞLERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ”

Özgür Özel, partisinin belediyelerde uyguladığı sosyal destek projelerini de anlattı.

Hoş geldin bebek paketi, okula başlangıç desteği, kırtasiye yardımı ve beslenme çantası desteği gibi uygulamaları örnek gösteren Özel, iktidara gelmeleri halinde bu çalışmaların kaymakamlıklar, valilikler ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yaygınlaştırılacağını söyledi.

Kayseri’de de benzer sosyal belediyecilik hizmetlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Özel, yerel yöneticilere bu talepleri dikkate alma çağrısı yaptı.

SAĞLIK SİSTEMİNE ELEŞTİRİ

Bir kadının hastanelerde yaşanan sorunları anlatması üzerine konuşan Özel, sağlık sistemine yönelik eleştirilerde bulundu.

AK Parti’nin ilk dönemlerinde sağlıkta bazı sorunları çözdüğünü söyleyen Özel, ancak bugün hastane, ilaç ve uzman doktor konularında ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Özel, sağlık sisteminin mevcut durumda yurttaşları zorladığını belirterek, “Şu anda perişan ettiler yani sağlığı” ifadelerini kullandı.

İnşallah sağlıkla geldiler, sağlıkla gitsinler ama hakikaten bu sağlık işinden dolayı da çok kızgın millet. Duyuyorum ben de.”

“MESAJI ALDIM”

Programın sonunda kadınlara ev sahiplikleri için teşekkür eden Özel, mahalledeki sorunların takipçisi olacaklarını söyledi.

Özel, Ankara’ya yolu düşen yurttaşları ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, “Mesajı aldım. Diyorsunuz ki ‘Bu mahalle YENİ Parti’ye oy verecek ama sahip çıkın, oylarınızı çaldırmayın.’ Eyvallah” dedi.