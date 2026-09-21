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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ve Subaşı Belde Başkanı Turan Canbay'a rozet taktı. Yol haritasını açıklayan Özel, 3 hedefini sıraladı.

Özgür Özel'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Bizim YENİ Parti olarak üç tane hedefimiz var. Biri; 50+1, birisi 60+1. 50+1 ile iktidar olmak, 60+1 ile Cumhurbaşkanı seçmek istiyoruz. Sonra da güçlü bir Parlamenter Sisteme, denge ve denetleme sistemlerinde, güçlü bir yeniden rejim inşasına ihtiyaç var."

Özel'in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"180 ÜLKENİN 175'İNİN ENFLASYONU BİZDEN AŞAĞIDA"

"Bu ülke kendi kendine yeten 7 ülkelerden biriyken şu anda gıda enflasyonunda dünya dördüncülüğü ve beşinciliği arasında gidip geliyoruz. Önümüzde Venezuella var, İran var, Güney Sudan var. Arjantin bazen bizden sonra altıncı, bazen önümüze geçiyor dördüncü. Biz ona göre ya dördüncü ya beşinci oluyoruz. Dünyada gıda enflasyonu bizden düşük gıda enflasyonu ölçülen 180 ülkeden 175’i bizden düşük.

"BÜYÜK TEHLİKE BEKLİYOR"

Avrupa'da gıda enflasyon oranı yüzde 1.9 yıllık, bizde yüzde 35. Oysa beklenir bizde yüzde 1 olsun, onlarda 35 olsun veya onlarda daha yüksek olsun diye beklenir. Ne hatalar yapıldıysa toplamı bizi buraya getirdi. Biraz önce Ahmet Bey’in söylediği sorun, diyor ki Ahmet Bey haklı olarak, Bir beka sorunu varsa; bir çiftçinin yaşlanması, bu iktidar geldiğinde Türkiye’de ortalama çiftçi yaşı 38’di, şimdi 50’ye çıktı. Çiftçimiz yaşlandı. 3 genç çiftçiden 2’si asgari ücretle iş teklif edildiğinde işi bırakıp asgari ücretli, güvenceli bir işe geçmek istiyor. İşte esas beka sorunu bu. Türkiye’yi hızlı tedbir alınmazsa çok daha büyük tehlike bekliyor."