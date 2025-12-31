CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2025 yılını değerlendirdi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Özel, Psikolojik üstünlüğün CHP’de olduğunu belirten Özel 2026’dan tek dileğini açıkladı.

2026 yılına insanların yoksullukla, işsizlikle, güvencesizlikle, derinleşen ve yayılan yoksulluğun yarattığı açlıkla boğuşarak girdiğini hatırlatan Özel, “Terörsüz Türkiye üzerinden birtakım umutlar, hiç değilse terör şehit cenazesi gelmez diye bir umut vatandaşa ifade edilirken öbür taraftan IŞİD gibi en yakıcı gündemlerden bir tanesi 2025’ten, 2026’ya devroluyor” dedi.

CHP’nin yerel seçimde birinci parti olması nedeniyle saldırıya uğradığını vurgulayan Özel, şunları söyledi:

"2023 CHP için kaybedilen bir seçimden sonra kendi içinde bir öz eleştiri ve değişim yılı, 2024 yerel yönetimlerin zaferinin damga vurduğu ve CHP’nin birinci parti olduğu yıl olmuştu. CHP’nin birinci parti olmasının yerel seçime özel bir geçici destek değil, seçmenin desteğinin kalıcılaştığı her ankette CHP’nin birinci parti çıktığı bir yıl oldu.

Bu yüzden de saldırıya uğradı. Çünkü bu gidişle CHP’nin hem seçimdeki başarısını hem iyi belediyecilik uygulamalarıyla oyunu arttırmasıyla iktidara gittiğini gördüler. Saldırıya geçildi ve 2025 saldırıya uğradığımız ve direndiğimiz, mücadele ettiğimiz bir yıl oldu. 2026’da mücadeleye devam ederken iktidara doğru adımlarımızı sıklaştırdığımız hızlandırdığımız bir yıl olacak.”

“2026’DAN TEK DİLEĞİM…”

2026 yılından tek dileğinin seçim olduğunun altını çizen CHP Genel Başkanı Özel, “2026 yılı dileklerimi sıralayayım. Hiç birisi bu iktidarla çözülecek sorunlar değil. Örneğin ben 2026’dan bolluk, bereket beklesem, çiftçinin ürününün para etmesini beklesem, ateş pahası hayat pahalılığının düşmesini beklesem, etin, sütün ucuzlayıp herkesin buna erişmesini beklesem, yoksulluğun bitmesini beklesem, herkesin insanca geçinecek bir maaşının olmasını beklesem, barınma sorununun çözülmesini beklesem... İktidar, bunları 23 yıldır çözmedi. Onun için ben bunların hepsi için bu ülkedeki herkes için 2026’dan sandık bekliyorum. 2026’dan tek dileğim bir erken seçim sandığı. Hem anketler, hem saha öyle gösteriyor” şeklinde konuştu.

Özel, psikolojik üstünlüğün CHP’de olduğunu belirterek “İktidarı son bütçe görüşmelerinde de gördük. Bir muhalefet partisine dönüşmüş durumda. Yani bir muhalefet partisinin üslubunu benimsemiş durumdalar” dedi.

“TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ HAKLI OLMANIN MORALİNİ YAŞIYOR”

Belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan belediye başkanları ve yöneticilerin son durumunu anlatan Özel şu ifadeleri kullandı:

“Verilemeyecek bir hesaplarının olmadığı bir çizgide, İBB davasındaki arkadaşlarımız haklı olmanın moralini yaşıyorlar ve hızla mart ayındaki mahkeme sürecini bekliyorlar. Bunun yanında hastalarımız da var. Murat Çalık’ı gördüm. Adeta tahliye için hastalığının nüksetmesini bekliyorlar. Yeni bir biyopsi alınmıştı, şüpheli bir durum çıkmış. Bu cuma hastaneye gidip o kitle alınacak. Bir yandan Muhittin Böcek bir avuç ilaç içerek hayata tutunmaya çalışıyor. Hastaların durumu kritik. Evlatların, eşlerin, durumları çok kötü. Hepsinden dolayı büyük üzüntü ve kaygı duyuyoruz. Onlara da herkese en kısa zamanda özgürlük bekliyoruz.”