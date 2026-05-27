Özgür Karabat, CHP Genel Merkezi önünde sergilenen “Satılık haram araç” yazılı otomobiller üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Karabat paylaşımında, “Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir” ifadelerini kullandı.

“ARAÇLARIN FATURALARI MEVCUT”

CHP’li Karabat, araçların parti bütçesiyle satın alındığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur.

Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir.”

Karabat ayrıca, araçların Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Açıklamasında, “Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023’teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul’a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur” ifadelerine yer verdi.

Karabat paylaşımını, “Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın” sözleriyle tamamladı.