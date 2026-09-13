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Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabat, yıllardır “program çalışıyor, biraz daha sabır” denildiğini belirterek, yüksek faiz, pahalı TL ve sıkı para politikasının ardından Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya dikkat çekti.

Karabat, faiz yüzde 37, enflasyon yüzde 31,5 seviyesindeyken sanayinin küçüldüğünü ve ithalatın ihracattan daha hızlı arttığını ifade etti.

“HEDEFLER YİNE TUTMADI”

Geçen yıl açıklanan Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu hatırlatan Karabat, ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 1,84, yıllık ise yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Karabat, yılın bitmesine 4 ay kala TÜFE'nin ocak-ağustos döneminde yüzde 22,07 arttığını belirterek, “Hedefler yine tutmadı, takvim yine ileri taşındı” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonla mücadelede uygulanan politikaların vatandaş açısından ağır olduğunu savunan Karabat, politika faizinin yüzde 37'ye demir attığını ve Merkez Bankası'nın son kararında faizi değiştirmediğini kaydetti.

Karabat, Merkez Bankası'nın karar metninde “İç talepteki zayıf seyir” ifadesine yer verilmesine dikkat çekerek, ekonominin soğutulduğunu ancak enflasyonun hala yüzde 31,5 olduğunu söyledi.

“SANAYİ ÜRETİMİ GERİLEDİ”

Ekonominin soğutulmasının sonuçlarına da dikkat çeken Karabat, 2026 yılının ikinci çeyreğinde büyümenin yalnızca yüzde 2,3 olduğunu, sanayi üretiminin ise temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,3 gerilediğini belirtti.

Yüksek faizin yalnızca tüketiciyi değil, üretim ve yatırım yapmak için finansmana ihtiyaç duyan sanayiciyi de etkilediğini savunan Karabat, asıl tehlikeli tablonun dış ticarette ortaya çıktığını ifade etti.

Karabat'ın verdiği rakamlara göre 2026'nın ocak-ağustos döneminde ihracat 185 milyar dolar, ithalat 250,8 milyar dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 65,8 milyar dolara ulaştı.

İhracatın yüzde 4 arttığını, ithalatın ise yüzde 5,3 yükseldiğini belirten Karabat, “Türkiye'nin ithalatı ihracatından daha hızlı büyüyor” dedi.

“ÜRETİCİ PARAYA ULAŞMAKTA ZORLANIYOR”

Ekonomi politikasının büyük bir açmaz içinde olduğunu ifade eden Karabat, yüksek faiz, iç talebin baskılanması ve TL'nin reel değerlenmesine izin verilmesinin üreticinin finansman maliyetini artırdığını savundu.

Karabat, yüksek faiz ortamında parası olanlar için mevduat, para piyasası fonu ve sabit getirili araçların güçlü alternatifler haline geldiğini belirterek, yabancı yatırımcı açısından da yüksek faiz ve kur istikrarının carry trade'i cazip kıldığını ifade etti.

Sanayicinin ise aynı faiz ortamında fabrika kurmaya, makine almaya ve kapasite artırmaya çalıştığını belirten Karabat, “Para, paradan kazanırken üretici paraya ulaşmakta zorlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“SABIR TAŞI ÇATLAMAYA BAŞLADI”

Türkiye'nin önüne yeni bir 3 yıllık Orta Vadeli Program konulduğunu belirten Karabat, asıl sorunun yeni bir OVP hazırlanması olmadığını, daha önce açıklanan hedefler tutmadığında yeni hedeflerin ortaya konulması olduğunu savundu.

Karabat, geçen yıl 2026 sonu enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu hatırlatarak, ekonomi politikalarına ilişkin şu soruyu yöneltti:

“ENFLASYONU DÜŞÜRMEK UĞRUNA ÜRETİMİ DAHA NE KADAR BASKILAYACAĞIZ?”

Karabat, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Faiz yüzde 37. Enflasyon yüzde 31,5. Sanayi küçülüyor. İthalat ihracattan hızlı artıyor. Buna rağmen reçete yine aynı: ‘Biraz daha sabır!’ Vatandaş sabrediyor. Sanayici sabrediyor. Esnaf sabrediyor. Ama sabır taşı çatlamaya başladı.”