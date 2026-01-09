Milyonlarca emeklinin gözü maaş zammına çevrildi. TÜİK tarafından 5 Ocak’ta açıklanan 2025 yılının son enflasyon verisiyle maaş farkları belirlenmişti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 12,19; memur ve memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam almıştı.

En düşük emekli aylığı için gözler bugün TBMM'ye sunulacak olan yasa teklifine çevrilmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, en düşük emekli aylığını açıkladı. Güler, "2026 yılı Ocak döneminden itibaren en düşük emekli aylığı ödemesi 20 bin TL olarak uygulanacaktır." dedi.

20 BİN LİRA VE ÜSTÜ ALAN EMEKLİLERE KÖTÜ HABER

En düşük emekli maaşına yapılan artışın ardından bazı emekliler ise kayıplar yaşadı. SGK uzmanı Özgür Erdursun katıldığı bir canlı yayında 20 bin TL ve üstünde maaş alanların kaybettiği tutarları tek tek anlattı.

Erdursun, “İyi bir şeymiş gibi bunu söylüyorlar. Diğer kişilerin suçu ne! 20 bin lira emekli maaşı alanın 1.258 TL’sini kaybetti. Çünkü onunda 21 bin 258 TL almalıydı. 22 bin alanın suçu ne. O da 1.383 TL’sini kaybetti. 25 bin TL alan bir kişi ise 1.572 TL’sini kaybetti. 30 bin TL alan kişi ise 1.887 TL’sini kaybetti. 40 bin TL alan kişi ise 2.516 50 bin TL alan emekli 3 bin 145 TL’sini kaybetti. Kayıpları katlanarak artmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.