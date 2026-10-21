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Kaynak: Haber Merkezi

Özgür Demirtaş, ev almayı düşünenlere yönelik dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Oturulacak evin ilk fırsatta alınmasını tavsiye eden Demirtaş, faiz ve konut fiyatları arasındaki ilişkiye dikkat çekti.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Oturacağınız evi daima İlk Fırsatınızda alın.

Faizler yüksekken fiyatlar uygun, Fiyatlar yüksekken de faizler uygun olur genelde.

Ancak tüm yatırımınızı 3. 5. 7. Gayrimenkule yapmayın. Yatırımlarınızı çeşitlendirin.

Gayrimenkul bir barınma aracı olmalı. Spekülatif yatırım aracı değil.”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Eylül 2026 dönemi Konut Fiyat Endeksi (KFE) bir önceki aya göre %1,2 oranında artarak 239,38 seviyesine ulaştı. Konut fiyatları yıllık bazda nominal olarak %22,3 artarken, reel olarak %5,7 oranında azalış gösterdi.

EYLÜL 2026 KONUT FİYAT ENDEKSİ VERİLERİ

Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'deki bankaların güncel konut kredisi faiz oranları aylık %2,87 ile %3,53 arasında değişiklik göstermektedir. Kampanyalı ya da ilk evini alacak kişilere yönelik projelerde oranlar taban seviyeye yaklaşırken, standart paketlerde ortalama faiz oranı %3,53 civarında seyretmektedir.