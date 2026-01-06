CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ilgili olarak açılan ceza davası bugün görüldü. Davada tutuksuz yargılanan Özgür Çelik savunmasında "CHP'li olmak suç sayılıyor" dedi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise "itirafçı olacak" iddialarına cevap verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Haziran 2026 tarihine erteledi.

CHP'nin 2023 İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Aziz İhsan Aktaş dosyasında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu 10 kişi Siyasi Partiler Kanunu'nda yer alan 'Oylamaya hile karıştırma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

Davanın ilk duruşması, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Marmara Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görüldü. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başta olmak üzere çok sayıda parti yöneticisi ve partili Silivri'de duruşmayı izledi.

ÇELİK ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Dava konusu il kongresinden sonra yapılan iki kongreyi de büyük çoğunlukla kazan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, duruşma salonu önünde alkışlarla karşılandı. Jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de salona alkışlar eşliğinde girdi. İzleyiciler, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Hak hukuk adalet”, “Beşiktaş’ın rızası Rıza Akpolat” ve “İnan başkan onurumuzdur” sloganları attı. Güvenlik görevlileri ise sık sık izleyicileri uyardı. Özgür Çelik, hemen arkasındaki sanık sandalyesine oturtulan Rıza Akpolat ve İnan Güney ile sohbet etti. 6 sanığın hazır bulunduğu duruşma 10.51'de kimlik tespiti ile başladı.

"DERHAL BERAAT" TALEBİ REDDEDİLDİ

Duruşmada söz alan Avukat Çağlar Çağlayan, iddianameyi okuyunca beraat unsurlarının bulunduğunu belirterek, tutuklu isimler hakkında "derhal beraat" talep etti.

Çağlayan'ın talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Duruşmanın Silivri'de görülmesine de tepki gösteren Çağlayan, “Burası bir adliye ya da duruşma salonu değil, adliyede olmayan duruşmaların adliye salonlarına geri dönmesi gerekmektedir. Duruşma uygun olmayan yerde yapılmaktadır” dedi.

Hakim, avukatların beyanların ardından duruşma salonunda, iddianameye konu olan ses kayıtlarının dinletilmesini istedi. Avukatlar, hukuka aykırı olarak toplanan ses kaydı delilinin mahkemede dinletilmesinin uygun olmayacağını belirterek, itirazda bulundu. Ancak bu itiraz da reddedildi.

Ses kayıtlarının dinlenmesinin ardından ilk savunmayı, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney yaptı.

Savunmasında CHP’nin yıllara dayanan kongre ve kurultay süreçlerinden bahseden Güney, parti içi demokrasinin önemine dikkat çekti. Güney, “Yüreğimle, gönlümle ve kalbimle kurultayda Özgür Çelik’i destekledim. Aynı şekilde Genel Başkanımız Özgür Özel’i de destekledim. Bugün burada, parti içi değişim sebebiyle yargılanmak kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.

“Kongrede herhangi bir hile olduğu, iddianame tarafından ispatlanmış değildir” diyen Güney, “Bizden, varlığı ispat olmamış olan şeylerin yokluğunu ispat etmemizi istiyorsunuz” diye konuştu.

Güney, ses kayıtlarında ve soruşturma kapsamında alınan 27 ifadede isminin geçmediğine dikkat çekerek “Ben nasıl bu dosyada varım, anlamış değilim” dedi.

Güney, sözlerine şöyle devam etti:

“Savcı Sayan’ın sosyal medya paylaşımı dışında bu dosyanın hiçbir yerinde yokum. Kendisi hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Şahsımla ilgili tüm suçlamaları reddediyorum.”

'CHP'Lİ OLMAK SUÇ SAYILIYOR'

Daha sonra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik savunma yaptı. Yaklaşık 40 dakika süren savunmasında hayatında ikinci kez hâkim karşısına çıktığını belirten Çelik, daha önce de Çağlayan Adliyesi’ndeki olaylar nedeniyle yargılandığını hatırlattı.

İl başkanı olduktan sonra 22,5 yıl hapis istemiyle yargılandığını söyleyen Özgür Çelik, “CHP’li olmanın ve kongre kazanmanın suç olduğu günlerden geçiyoruz” dedi.

CHP’nin İstanbul’daki belediye sayısını 14’ten 26’ya çıkardığını ve Özgür Özel’in genel başkanlığında partinin Türkiye’nin birinci partisi olduğunu vurgulayan Çelik, bu tablonun ardından yargı süreçlerinin devreye sokulduğunu savundu.

İstanbul’da özel olarak başlatılmış bir yargı düzeniyle karşı karşıya olduklarını belirten CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, “Devletin kurumlarını ve YSK kararlarını yok sayan bir yargı düzeninin içindeyiz. Bu düzen, CHP birinci parti olduktan sonra devreye sokuldu” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla başlayan sürecin devam ettiğini söyleyen Özgür Çelik, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda belediye başkanının tutuklu olduğuna dikkat çekti.

“Belediye operasyonlarıyla iktidar yürüyüşümüzün durmayacağı anlaşılınca bu kez partimizi hedef alan yargı süreçlerine yönelindi” diyen Çelik, hedefin yalnızca CHP olmadığını savundu.

Bu sürecin öğrencilerden gazetecilere, sanatçılardan sendikalara kadar geniş bir kesimi kapsadığını belirten Özgür Çelik, “300’den fazla öğrenci, genel başkanlar, sanatçılar, iş dünyası, sendikalar, gazeteciler ve televizyonlar hedef alındı” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, “Vatandaşla kurduğumuz bağı koparmak, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını tutuklayarak en güçlü adayı oyun dışına itmek ve sandığı askıya almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

İl Kongresi’ne ilişkin ilk davanın 19 Mart’ta açıldığını hatırlatan Çelik, “Görev süremizin bitmesine altı ay kala dava açıldı. Bunun üzerine biri olağanüstü olmak üzere iki kongre daha yaptık” dedi.

Çelik ayrıca, davada sanık olan eski Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ile soruşturmada şikâyetçi sıfatıyla ifade veren Müslim Aytaç’ın, 2023’teki il kongresinde kendisine rakip olan Cemal Canpolat’ın listesinde yer aldığını da savunmasında dile getirdi.

'İTİRAFÇI OLACAK' İDDİALARINA CEVAP

Daha sonra savunmasını yapan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ise, sözlerine “Yalnız olmadığımızı hissetmeyi çok özlemişim. Bugün buraya gelen herkese çok teşekkür ederim. 1,5 sene boyunca tutukluluğa itiraz duruşmalarımızda gözümüze bile bakmadan tutukluluğa devam kararı veren hakimlerden sonra bana söz hakkı verdiğiniz için size teşekkür ederim sayın hakim” diyerek başladı.

Bir yıla yaklaşan tutukluluğunda yalnızca, tutukluluğunun 200. gününde itirafçı olduğuna dair çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptığının altını çizen Akpolat, “Bu iddiaları dile getiren organize bir kötülükle nasıl mücadele edebilirim diye düşündüm. Ancak kendi kendime, 'Sabredeceğim; iddianame yazılacak, yargılama yapılacak' dedim. Nitekim, itirafçı olduğum yönündeki yalan, iddianame ortaya çıktığında nasıl çürüdüyse, diğer tüm iddiaların da yargılama sürecinde tek tek çürüyeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamalara ilişkin somut bir delil bulunmadığını vurgulayan Rıza Akpolat, ses kayıtlarında adının geçmediğini ve iddianamede kendisine yöneltilmiş açık bir suçlama yer almadığını söyledi. İddianameyi defalarca okuduğunu belirten Akpolat, “Acaba hukukçu olmadığım için mi anlayamıyorum diye avukatlarıma sordum. Bana isnat edilen bir suç olup olmadığını sordum, onlar da herhangi bir suç unsuru bulamadıklarını söylediler” dedi.

Akpolat, kendisine yöneltilen suçlamaların esasen siyasi tercihlerine dayandığını savunarak, “Anlaşılan o ki benim tek suçum, Özgür Çelik’in yakın arkadaşı olmak” ifadelerini kullandı. Suçun ne olduğunun dahi net biçimde ortaya konulmadığını söyleyen Akpolat, “Bir delil sunulursa ona göre savunmamı yaparım. Ama ortada ne delil var ne de somut bir suçlama” diye konuştu.

İddianamede kendisine isnat edilen asıl hususun; kongrede Özgür Çelik’i desteklemesi olduğunu ve bu tercihten pişmanlık duymadığını belirten Akpolat, “Tek kişilik hücremdeyken hem bu kararla hem de Genel Başkanımız Özgür Özel’i desteklemekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha gördüm ve gurur duydum” dedi.

CHP’de delegenin özgür iradesine müdahale edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Rıza Akpolat, “Bu tür süreçlerde her zaman konuşanlar olur, husumet varsa buna rastlanır. Ancak CHP’de delegenin özgür iradesini sakatlamaya kimsenin gücü yetmez. Bugün CHP’li arkadaşlarımın umudunu kaybetmiş bir şekilde beni yargılamasındansa, burada yargılanmayı onur sayıyorum” dedi.

Akpolat, savunmasını “Bu nedenlerle üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bunlar, içeriden çıkmak için konuşanların ve iftira atanların iddialarıdır” diyerek tamamladı.

ÇELİK'TEN DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Çelik duruşma sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"19 Mart 2025'te ilk dava açıldı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin 1 gün sonrası ve gözaltına alındığı gün. Bugün de bir duruşma gerçekleşti. Yaklaşık 1 yıldır CHP saldırı altında. İlk önce belediye başkanlarımızı tutuklayarak başladılar... Sonrasında 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu tutukladılar. Amaç CHP 2024'te Türkiye'nin 1. partisi oldu. Belediyelerin çoğunluğunu kazandı. Belediyeler eliyle toplumla CHP bağ kuruyor. Bunu engellemek için operasyonlarına başladılar. Baktılar ki engelleyemiyorlar başladılar kurumsal kimliğimize saldırmaya... Ne yaptılar CHP'nin kurultaylarına dava açtılar. İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım atadılar. 5 bin polisle il başkanlığını bastılar. CHP kurultayı için de butlan tartışması yaptırdılar. Bunları da başaramadılar. Bu süreçte Genel Başkanımız 2 olağan üstü 2 olağan kurultay düzenledi. Biz olağanüstü ve olağan kurultayı topaldık. yeniden seçildik. Elimizde 3 mazbata var ama halen kayyım garabeti var. Bu davada sadece ben yargılanmadım. İlçe başkanları belediye başkanları yargılandı. Rıza Akpolat bundan bir yıl önce gözaltına alınıp tutuklandı. daha gözaltına alınıp tutuklandığı davadan hakim karşısına çıkmış değil. İmamoğlu 19 Martta gözaltına alınıp tutuklandı duruşmasının tarihi Mart'ta… Bu kadar uzun tutukluluk süreleri arkadaşlarımızı cezalandırmaktır. Onlardan hizmet alan seçmenleri cezalandırmaktır. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in 6 aydır iddianamesi bile yazılmamış... Bayrampaşa belediye başkanımız tutuklu iddianamesi yazılmamış... Dolayısıyla bu uzun tutukluluk süreleri sona ermelidir. Tutuksuz yargılama uygulanmalı iddianameler yazılmalıdır.

Ben içeride 3 aşamalı bir savunma gerçekleştirdim. Neden yargılandığımızı anlattım. Bizi yargılayan şeyin CHP'nin 1. olmasından kaynaklı olduğunu anlattım. Onlarca kanıtı belgeyi sundum. Bu kanıtlarla bize isnat edilen suçların geçersizliğini anlattım. Son aşamada da adalet talebimizi dile getirdim.

Biz adaleti sadece kendimiz için değil. 86 milyon yurttaş için istiyoruz. Eğitimde vergide adalet istiyoruz... Hayatın her alanında adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasinin olmadığı yerde ekonomik refah olmaz toplumsal barış olmaz.