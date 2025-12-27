CHP'li belediyeler ve yöneticilere yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İBB İtfaiyesi Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yapılan operasyonlara tepki gösterdi.

Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Bugün, bir kez daha yurt genelinde muhalefeti hedef aldılar. Daha önce tutuklanıp serbest bırakılan önceki dönem İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nu keyfi şekilde yeniden gözaltına aldılar. İBB'nin kahraman İtfaiyesinin Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Albayrak’ı ve yol arkadaşlarımızı bilindik uyduruk gerekçelerle gözaltına aldılar. Her şeyin farkındayız. Siyasallaştırdıkları yargı eliyle, yeniden topluma gözdağı vermeye çalışıyorlar. Bir yıldır uğraşıyorlar, başaramadılar. Bize diz çöktüremediler, çöktüremeyecekler!"