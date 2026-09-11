Kaynak: DHA

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasında dile getirdiği iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Çelik, “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

SORUŞTURMANIN NEDENİ “TEHDİT” İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Çelik’in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmada, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın’ın kendisini arayarak, “Beni savcı tutuklamayla tehdit etti. Benim oğlum ve eşim engelli, bunlara kim bakacak? Onlara bakacak kimse olmadığı için bunlara teslim oldum” dediği yönündeki iddiaları gündeme getirdiği belirtildi.

Bu açıklamaların ardından konu hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılık ayrıca Aydın’ın söz konusu iddialarla ilgili ifade vermek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hazır edilmesi talimatını verdi.

AYHAN AYDIN İDDİALARI YALANLADI

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın ise Çelik’in gündeme getirdiği tehdit iddialarını reddetti.

Aydın, ifadesinde, “Bu sözler tarafıma ait değildir ve anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir kişi, kurum veya makam tarafından tehdit edilmedim. Bir cumhuriyet savcısının ya da başka bir kamu görevlisinin beni tehdit ettiği yönündeki iddia tümüyle asılsızdır. Böyle bir olay yaşanmamıştır” dedi.

Aydın’ın ifadesinde ayrıca, Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesinde Çelik’in ricasıyla kendisinin defalarca arandığı ve baskı altına alınmaya çalışıldığı yönünde ifadeler yer aldı.

ÖZGÜR ÇELİK ADLİYEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Özgür Çelik, sabah saatlerinde Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek ifade işlemleri için adliyeye giriş yaptı.