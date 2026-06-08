Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi organizasyon yapısında önemli bir değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı kulüp, genel menajerlik görevine Türk basketbolunun deneyimli isimlerinden Özgün Önver'in getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımımızın genel menajerlik görevine, Türk basketboluna oyuncu ve yönetim kademelerinde önemli hizmetler sunmuş, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket takımında genel menajerlik görevinde bulunan Özgün Önver getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
ÖZGÜN ÖNVER'İN KARİYERİ
Profesyonel oyunculuk kariyerinde Tuborg, Tofaş, Erdemir, Olin Edirne, TED Kolejliler ve Eskişehir Basket formaları giyen Önver, aktif sporculuk döneminin ardından yöneticilik kariyerine geçti.
Özgün Önver daha önce Eskişehir Basket'te takım menajerliği, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda Erkek Ligleri direktör yardımcılığı ve direktörlük görevlerinde bulundu.