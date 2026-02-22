Yıllar önce iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral’ı ani bir şekilde kaybeden ve derin bir yas sürecinden geçen Namal, uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Zamanını çocuklarına ve projelerine ayıran oyuncu, son dönemde hem kariyeri hem de yaşadıklarıyla dikkat çekiyor.

KALBİNİ YOGA EĞİTMENİNE KAPTIRDI İDDİASI

Kısa süre önce çocuklarıyla birlikte bir trafik kazası geçiren ve sevenlerini endişelendiren Namal’ın, şimdi ise kalbinin yeniden çarptığı konuşuluyor. İddialara göre oyuncu, yoga eğitmeni ve biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile yeni bir ilişkiye başladı.

Berlin dönüşünde havalimanında görüntülenen Namal, Sarı Zarflar filmiyle katıldığı Berlin Film Festivali’nde Türkiye hakkında yaptığı açıklamalarla da gündem olmuştu. Konuya dair “Olması gerektiği gibi bir cevaptı, abartılacak bir durum yok” ifadelerini kullanan oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorulara ise net yanıt verdi.

"DEVAM HER ŞEY YOLUNDA"

Gazetecilerin “Aşk devam ediyor mu?” sorusuna “Devam, her şey yolunda” diyerek karşılık veren Namal, yıllar sonra kalbini yeniden açtığını doğrulamış oldu.