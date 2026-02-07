Özgü Namal, çekimleri 2025 yılında Berlin ve Hamburg’da gerçekleştirilen, yönetmenliğini İlker Çatak’ın yaptığı ‘Sarı Zarflar-Gelbe Briefe’ filmiyle 12-22 Şubat’ta 76. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) ‘En İyi Oyuncu Performansı’ dalında dünyaca ünlü isimlerle rekabet edecek.

Bu yıl toplam 22 filmin katılacağı ana yarışma bölümünde Gümüş Ayı için mücadele edecek Özgü Namal’ın İstanbul’dan Berlin’e uzanan sinema yolculuğundaki kadın rakipleri arasında Julette Binoche ve Sandra Hüller var. Festivalin jüri başkanlığını Alman yönetmen Wim Wenders yapıyor.

Özgü Namal, ‘Sarı Zarflar’da başrolü Tansu Biçer ile paylaşıyor. İkil, filmde, oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işlerini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çifti canlandırıyorlar. Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstespen’in senaryosunu yazdığı film, festivalde Özgü Namal, Tansu Biçer ve İlker Çatak’ın katılımıyla Berlin’de dünya prömiyerini de yapacak.

Teoman’dan ‘Yorgun Mermi’ sürprizi

Teoman, yeni şarkısı ‘Yorgun Mermi’yi Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri, müziği ve düzenlemesi Teoman’a ait olan şarkının altyapısında bas gitar, esere derinlik katarken gitarlar sert ama dengeli bir yapı oluşturuyor. Darbuka ve rock gitarını birleştiren grunge alaturka stilinde bir şarkı olan ‘Yorgun Mermi’, temasında Türk tasavvufunun sözel anlatımından yola çıkıyor, bu toprakların sesiyle sesleniyor.

Teoman, yeni şarkısıyla sınırları zorlayan üretim anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

Serdar Acar’ın zamanın izini süren sergisi

Sanatçı Serdar Acar’ın sanat kariyerinin 10. yılını temsil eden Günler Sergisi, Bursa Tayyare Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Sanatçının güncel pratiğini ve kavramsal çerçevesini yansıtan tuval üzerine akrilik tablolardan oluşan sergi, zamanın akışını, hatırlama ve unutma duygularını, günlerin üst üste birikerek oluşturduğu izleri konu alıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (Bursa Kültür) tarafından düzenlenen sergide Serdar Acar’ın tuval üzerine akrilik tekniğiyle ürettiği 79 eser yer alıyor.

Sergi, 28 Şubat’a kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında Tayyare Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.