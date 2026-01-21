Yeniçağ Gazetesi
21 Ocak 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Özgü Namal başrolde: 'Sarı Zarflar' filminin fragmanı yayınlandı

Özgü Namal başrolde: 'Sarı Zarflar' filminin fragmanı yayınlandı

Bu yıl Berlin Film Festivali seçkisinde yer alan İlk filmi Öğretmenler Odası ile büyük beğeni toplayan İlker Çatak, “Sarı Zarflar” filminin fragmanı yayınlandı.

Haberi Paylaş
Özgü Namal başrolde: 'Sarı Zarflar' filminin fragmanı yayınlandı - Resim: 1

Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer alıyor. 12 ila 22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festivale ünlü Alman yönetmen Wim Wenders başkanlık ediyor.

1 5
Özgü Namal başrolde: 'Sarı Zarflar' filminin fragmanı yayınlandı - Resim: 2

2023 yapımı Bir önceki filmi ‘Öğretmenler Odası’yla Almanya tarafından Oscar ödüllerine aday gösterilen İlker Çatak ‘Sarı Zarflar’ın hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstleniyor.

2 5
Özgü Namal başrolde: 'Sarı Zarflar' filminin fragmanı yayınlandı - Resim: 3

Filmin yapımcısı Ingo Fliess. Namal ve Biçer’se en iyi kadın ve erkek oyuncu dallarında Gümüş Ayı’ya aday.

3 5
Özgü Namal başrolde: 'Sarı Zarflar' filminin fragmanı yayınlandı - Resim: 4

Film, oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çiftin hikayesini anlatıyor.

4 5
Özgü Namal başrolde: 'Sarı Zarflar' filminin fragmanı yayınlandı - Resim: 5

‘Sarı Zarflar’ın senaryosunda Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstespen’in imzası da var.

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro