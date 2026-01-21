Başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer’in yer alıyor. 12 ila 22 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festivale ünlü Alman yönetmen Wim Wenders başkanlık ediyor.
Özgü Namal başrolde: 'Sarı Zarflar' filminin fragmanı yayınlandı
Bu yıl Berlin Film Festivali seçkisinde yer alan İlk filmi Öğretmenler Odası ile büyük beğeni toplayan İlker Çatak, “Sarı Zarflar” filminin fragmanı yayınlandı.
2023 yapımı Bir önceki filmi ‘Öğretmenler Odası’yla Almanya tarafından Oscar ödüllerine aday gösterilen İlker Çatak ‘Sarı Zarflar’ın hem yönetmenliğini hem senaristliğini üstleniyor.
Filmin yapımcısı Ingo Fliess. Namal ve Biçer’se en iyi kadın ve erkek oyuncu dallarında Gümüş Ayı’ya aday.
Film, oynadıkları oyunun prömiyerinin ardından hedef gösterilen, evlerini ve işini kaybeden Ankaralı sanatçı bir çiftin hikayesini anlatıyor.
‘Sarı Zarflar’ın senaryosunda Ayda Meryem Çatak ve Enis Köstespen’in imzası da var.
