Özgü Kaya’nın yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları'nda hem hikaye hem kadro yenilendi

Başlıca rol aldığı diziler ve projeler:

• Ege'nin Hamsisi (debut rolü)

• Elimi Bırakma

• Tek Yürek

• Uyanış: Büyük Selçuklu

• Destan

• Baba (ikinci sezonda önemli bir rol)

• Vermem Seni Ellere (Zeliş karakteri)

• Aile Saadeti (Gönül karakteri)

• Gaddar

• Aşka Düşman

Ayrıca Bizim Hikaye, Gülperi gibi dizilerde konuk oyuncu olarak görünmüştür. Son dönemde TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde yeni kadın başrol (Gönül karakterinin yenilenmiş hali) olarak kadroya katılmıştır.

Bu değişiklik, İsmail Hacıoğlu'nun ayrılışının ardından dizinin hikâye ve kadro yenilenmesiyle gerçekleşmiştir.

Boyu yaklaşık 1.67 m, İngilizce bilmekte ve gitar, ukulele gibi enstrüman çalmayı hobileri arasında saymaktadır. Genç yaşına rağmen disiplinli oyunculuğuyla sektörde gelecek vaat eden isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Instagram hesabı: @buseemeraal