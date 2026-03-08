Özgü Kaya’nın yerine gelen isim belli oldu: Cennetin Çocukları'nda hem hikaye hem kadro yenilendi

TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun uyuşturucu skandalı sonrası kadro ve hikâye sil baştan yenilendi. Özgü Kaya ayrılırken yerine gelen isim belli oldu. Yeni bölümler yakında başlıyor! İşte detaylar…
TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu'nun uyuşturucu skandalı sonrası kadro ve hikâye sil baştan yenilendi. Özgü Kaya ayrılırken yerine gelen isim belli oldu. Yeni bölümler yakında başlıyor! İşte detaylar…Taner Yener
TRT 1'in sevilen dizisi Cennetin Çocukları'nda büyük bir yenilenme yaşandı. Uyuşturucu operasyonu nedeniyle gözaltına alınan ve evinde 33 gram marihuana bulunan İsmail Hacıoğlu, diziden hızla çıkarıldı.
Oyuncunun uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine yapım ekibi bu durumu gerekçe göstererek Hacıoğlu'nu kadrodan attı ve sete kısa süre ara verildi.
İsmail Hacıoğlu'nun ayrılışının ardından hem hikâye hem de kadroda köklü değişikliklere gidildi. Gönül karakterini canlandıran kadın başrol oyuncusu Özgü Kaya da projeden ayrıldı.
Yeni erkek başrol için önce Alperen Duymaz'ın adı geçti ancak zamanlama sorunları nedeniyle genç oyuncu kadroya katılamadı. Onun yerine Burak Serdar Şanal dizinin yeni erkek başrolü olarak göreve getirildi.
Kadın başrol arayışı da sonuçlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni kadın başrolü Buse Meral oldu.
Yeni afiş çekimleri yakında gerçekleştirilecek ve dizinin yeni bölümleri önümüzdeki günlerde setlerde hayata geçirilecek.
BUSE MERAL KİMDİR?
Buse Meral, 25 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk bir dizi ve tiyatro oyuncusudur. Şu anda 26 yaşındadır.
Lise eğitimini İstanbul Eyüpsultan'daki Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tamamlamış, oyunculuk eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olarak ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde devam ederek ilerletmiştir.
Oyunculuk kariyerine 19 yaşında, 2018 yılında Ege'nin Hamsisi dizisiyle adım atmış ve Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte rol alarak dikkat çekmiştir. Ardından çeşitli yapımlarda yer almıştır.
Başlıca rol aldığı diziler ve projeler:
• Ege'nin Hamsisi (debut rolü)
• Elimi Bırakma
• Tek Yürek
• Uyanış: Büyük Selçuklu
• Destan
• Baba (ikinci sezonda önemli bir rol)
• Vermem Seni Ellere (Zeliş karakteri)
• Aile Saadeti (Gönül karakteri)
• Gaddar
• Aşka Düşman
Ayrıca Bizim Hikaye, Gülperi gibi dizilerde konuk oyuncu olarak görünmüştür. Son dönemde TRT 1'in Cennetin Çocukları dizisinde yeni kadın başrol (Gönül karakterinin yenilenmiş hali) olarak kadroya katılmıştır.
Bu değişiklik, İsmail Hacıoğlu'nun ayrılışının ardından dizinin hikâye ve kadro yenilenmesiyle gerçekleşmiştir.
Boyu yaklaşık 1.67 m, İngilizce bilmekte ve gitar, ukulele gibi enstrüman çalmayı hobileri arasında saymaktadır. Genç yaşına rağmen disiplinli oyunculuğuyla sektörde gelecek vaat eden isimlerden biri olarak kabul edilmektedir.
Instagram hesabı: @buseemeraal