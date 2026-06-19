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“Üç Kız Kardeş”, “Kimse Bilmez”, “Adı Efsane” ve “Mehmetçik Kûtulamâre” gibi yapımlarda rol alan Kaya, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla magazin dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Murat Dalkılıç ile ilişkisini sürdüren güzel oyuncu, Instagram’da yaptığı son paylaşımla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Tatil için Yunanistan’ı tercih eden Kaya, puantiye desenli bikinisiyle objektif karşısına geçti.

VİDEO SOSYAL MEDYADA

Fit görünümü ve doğal güzelliğiyle öne çıkan oyuncu, tatil anlarına ait videosunu takipçileriyle paylaştı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Özgü Kaya’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı; video çok sayıda beğeni ve yorum aldı.