Son zamanlarda Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemini sıkça meşgul eden oyuncu Özgü Kaya, özel hayatıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Birlikte gerçekleştirdikleri seyahatlerde çektikleri kareleri paylaşmayı seven çift, bu kez Ayvalık Akçay’dan peş peşe fotoğraflar yayımladı. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yoğun beğeni aldı.

Üç Kız Kardeş, Güzel Aşklar Diyarı ve Cennetin Çocukları gibi yapımlarda rol alan Özgü Kaya, son dönemde romantik hayatıyla haberlere konu oluyor.

Murat Dalkılıç ile aşkı magazin sayfalarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen oyuncu, yeni pozlarıyla da beğeni rekoru kırdı.

Murat Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya’nın Ayvalık – Akçay bölgesinde çekimleri süren dizi setine konuk oldu.

Arada kalan zamanda köy ortamında birlikte vakit geçiren çift, bir eşekle çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İkili, bu paylaşıma “Köyümüzde romantik anlar” açıklamasını ekledi. Ünlü çiftin fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorumla karşılandı.