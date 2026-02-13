Özgü Kaya'dan evlilik sinyali: Murat Dalkılıç'la aşk yaşıyor

"ÖZGÜ, TÜRKAN ŞORAY'A BENZİYOR"



Geçtiğimiz haftalarda bir mekândan çıkışta objektiflere takılan çiftte Dalkılıç, sevgilisine çiçek aldı ve saçına gül taktı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre ünlü şarkıcı, “Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Çok güzel şarkılar okudu bana, sesini çok beğeniyorum” diyerek Özgü'yü övdü.