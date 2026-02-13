Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya'nın ilişkisi tüm hızıyla sürüyor. Önceki akşam birlikte görüntülenen çift, Özgü Kaya'nın verdiği yanıtla evlilik sinyali verdi.
Özgü Kaya'dan evlilik sinyali: Murat Dalkılıç'la aşk yaşıyor
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın aşkı nikâh masasına koşuyor. Aileler tanıştı, sahnede düet yaptılar, İtalya tatilinden döndüler. Özgü evlilik sorusuna "çok güzel bir sürecin içindeyiz" diyerek umutlandırdı.
42 yaşındaki Murat Dalkılıç, kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya ile bir süredir aşk yaşıyor. Haziran ayında başlayan bu ilişki, dolu dizgin devam ederken çift önceki akşam yine yan yana görüntülendi.
"ÖZGÜ, TÜRKAN ŞORAY'A BENZİYOR"
Geçtiğimiz haftalarda bir mekândan çıkışta objektiflere takılan çiftte Dalkılıç, sevgilisine çiçek aldı ve saçına gül taktı. Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre ünlü şarkıcı, “Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Çok güzel şarkılar okudu bana, sesini çok beğeniyorum” diyerek Özgü'yü övdü.
SEVGİLİSİYLE DÜET YAPTI
Murat Dalkılıç'ın Kuruçeşme'deki konserinde seyirciler sadece şarkı dinlemedi; aynı zamanda oyuncu sevgilisi Özgü Kaya ile sahnede düet yapan sanatçının romantik anlarına da tanık oldu. Çiftin sahnedeki uyumu ve samimi halleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.
AİLELER TANIŞTI
Özgü Kaya ile popçu Murat Dalkılıç'ın aşkı nikâh masasına doğru ilerliyor. Çift ailelerini tanıştırdı. Özgü'nün anne babası Ümmü-Ercan Kaya, Murat'ın babası Sedat Dalkılıç ile yılbaşı yemeğinde buluştu. Murat Dalkılıç gitar çaldı, Ercan Kaya da müstakbel damada eşlik etti.
KÖY TATİLİ
Dalkılıç, sevgilisi Özgü Kaya'nın Ayvalık-Akçay'daki dizi setini ziyaret etti. Set arasında birlikte vakit geçiren ikili, eşekle çektirdikleri pozları sosyal medyada paylaştı. Özgü Kaya paylaşımına "Köyümüzde romantik anlar" notunu düştü.
ROMANTİK KARELER
Aşkları hız kesmeden devam eden çiftten yeni fotoğraflar geldi. Sevgilisiyle aynı kıyafetleri giyerek poz veren Dalkılıç, bu kareleri sosyal medya hesabından "Varlığına bin şükür" notuyla paylaştı.
Özgü Kaya ile sevgilisi Murat Dalkılıç, doğum günü kutlaması için gittikleri İtalya'dan döndü. Önceki akşam baş başa Kuruçeşme'deydiler.
"ÇOK GÜZEL BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"
Leopar desenli kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, "Yakın zamanda sürpriz bir evlilik var mı?" sorusuna "Neler olacak bilmiyoruz ama çok güzel bir sürecin içindeyiz" cevabını verdi.