Yeniçağ Gazetesi
02 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Magazin Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar

Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar

Ünlü oyuncu Özgü Kaya, son zamanlarda Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Çift, ilişkilerinde önemli bir adım atarak ailelerini bir araya getirdi. İkilinin aşklarını daha ciddi bir noktaya taşımaya hazırlandıkları konuşuluyor.

Mehmet Ertaş Mehmet Ertaş
Haberi Paylaş
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar - Resim: 1

“Üç Kız Kardeş”, “Güzel Aşklar Diyarı” ve “Cennetin Çocukları” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özgü Kaya, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde.

1 7
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar - Resim: 2

Murat Dalkılıç ile olan birlikteliği magazin manşetlerinden düşmeyen oyuncu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

2 7
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar - Resim: 3

Yılbaşı yemeğinde bir araya gelen aileler keyifli anlar yaşadı. Özgü Kaya’nın anne ve babası Ümmü ve Ercan Kaya ile Murat Dalkılıç’ın babası Sedat Dalkılıç aynı sofrada buluştu.

3 7
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar - Resim: 4

Gecede Murat Dalkılıç gitar çalarken, Ercan Kaya da ona eşlik etti.

4 7
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar - Resim: 5

‘EVLİLİK YAKIN’ YORUMLARI YAPILDI

Çiftin bu samimi buluşması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden “evlilik yakın”, “çok yakışıyorlar” ve “ciddi ilişki” şeklinde pek çok yorum geldi.

5 7
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar - Resim: 6
6 7
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro