“Üç Kız Kardeş”, “Güzel Aşklar Diyarı” ve “Cennetin Çocukları” gibi projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özgü Kaya, bu kez kariyeriyle değil özel hayatıyla gündemde.
Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç aşkı evliliğe mi gidiyor? Aşklarını bir adım öteye taşıdılar
Ünlü oyuncu Özgü Kaya, son zamanlarda Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Çift, ilişkilerinde önemli bir adım atarak ailelerini bir araya getirdi. İkilinin aşklarını daha ciddi bir noktaya taşımaya hazırlandıkları konuşuluyor.Mehmet Ertaş
Haberi Paylaş
1 7
Murat Dalkılıç ile olan birlikteliği magazin manşetlerinden düşmeyen oyuncu, sevgilisinin ailesiyle tanıştı.
2 7
Yılbaşı yemeğinde bir araya gelen aileler keyifli anlar yaşadı. Özgü Kaya’nın anne ve babası Ümmü ve Ercan Kaya ile Murat Dalkılıç’ın babası Sedat Dalkılıç aynı sofrada buluştu.
3 7
Gecede Murat Dalkılıç gitar çalarken, Ercan Kaya da ona eşlik etti.
4 7
‘EVLİLİK YAKIN’ YORUMLARI YAPILDI
Çiftin bu samimi buluşması kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden “evlilik yakın”, “çok yakışıyorlar” ve “ciddi ilişki” şeklinde pek çok yorum geldi.
5 7
6 7
7 7