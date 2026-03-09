Çift, kızları Mercan’ı anneannesine emanet ettiklerini belirtti. Özpirinçci, “Mercan’a kardeş düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Şu an öyle bir düşüncemiz yok, ikinci çocuğu düşünmüyoruz” yanıtını verdi.
Özge Özpirinçci'den ikinci çocuk açıklaması: Mercan'a kardeş gelecek mi?
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, İstanbul Arnavutköy’de bir balıkçı restoranından çıkarken paparazzilere yakalandı.
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR?
Özge Özpirinçci, 1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk oyuncu. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008'de mezun oldu. Lise yıllarında AFS değişim programı ile bir yıl ABD'de eğitim aldı.
Oyunculuk kariyerine 2007-2008 yıllarında "Cesaretin Var mı Aşka?" dizisiyle başladı. Ardından "Melekler Korusun", "Kadın", "İlk ve Son", "Yakamoz S-245" gibi yapımlarda başrol oynadı; sinema filmleri ve reklamlarda da yer aldı. Özellikle romantik dram ve kadın odaklı dizilerle tanınıyor.
2014'ten beri oyuncu Burak Yamantürk ile birlikte olan Özge Özpirinçci, 2021 yılında onunla evlendi. Çiftin Mercan adında bir kızları var.
Evlilikleri hâlâ devam ediyor gibi görünüyor; son paylaşımlar ve haberlerde birlikte mutlu göründükleri, birbirlerine övgü dolu sözler söyledikleri belirtiliyor.
BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?
Burak Yamantürk, 23 Aralık 1983 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğmuş Türk oyuncu. Başlangıçta denizaltı teknolojileri ve dalgıçlık eğitimi almış, daha sonra oyunculuğa yöneldi.
Mimar Sinan Üniversitesi'nde modern dans eğitimi gördü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde de yer aldı.
Oyunculuğa 2010 civarında başladı ("Ayhan Hanım" filmiyle). "Veda", "Dip", "As the Crow Flies / Kuşlar Uçuyor" (Yakamoz S-245 değil, başka yapımlar), "Kayıtdışı" gibi dizilerde rol aldı. Özge Özpirinçci ile "Tatar Ramazan" projesinde tanışıp evlendiler.
İkisi de tanınmış Türk dizi ve sinema oyuncuları; evli ve bir çocuk annesi-babası olarak hayatlarını sürdürüyorlar.