Özge Özpirinçci'den ikinci çocuk açıklaması: Mercan'a kardeş gelecek mi?

Oyunculuk kariyerine 2007-2008 yıllarında "Cesaretin Var mı Aşka?" dizisiyle başladı. Ardından "Melekler Korusun", "Kadın", "İlk ve Son", "Yakamoz S-245" gibi yapımlarda başrol oynadı; sinema filmleri ve reklamlarda da yer aldı. Özellikle romantik dram ve kadın odaklı dizilerle tanınıyor.