Ünlü oyuncu Özge Özder, dört yaşındaki kızı Luna ile birlikte tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. İngiltere’nin köklü tiyatrolarından miras kalan bu özel yapım, Türkiye’de anne-kızın duygusal ve öğretici performansıyla hayat buluyor.

DÜNYADA BİR İLK: ZORLU ÇOCUK TİYATROSU İMZASIYLA

İngiltere’de 60 yılı aşkın süredir Little Angel Theatre bünyesinde kapalı gişe oynayan ‘Wow! Said The Owl’ eseri, dünyada ilk kez İngilizce dışında bir dilde sahneleniyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından uyarlanan ‘Vay! Dedi Baykuş’, minik izleyicileri renklerin ve doğanın büyüleyici dünyasına davet ediyor.

ANNE-KIZIN DUYGUSAL PERFORMANSI



Oyunu özel kılan en büyük detay ise başrolleri Özge Özder ile minik kızı Luna’nın paylaşması. Dört yaşındaki Luna’nın sahne tozunu yuttuğu bu yapım, çocuklar için sadece bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda empati ve keşif dolu öğretici bir yolculuk vaat ediyor.

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder (Elif Özge Özder), 1 Nisan 1978 Ankara doğumlu; Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusudur.

Ankara Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü burslu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü ise dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında mezun olmuştur.

Oyunculuk hayatına BKM ile başlamış, 2005 yılından bu yana İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde kadrolu sanatçı olarak görev yapmaktadır. Birçok önemli oyundaki performansıyla Afife Jale ve Sadri Alışık tiyatro ödüllerine aday gösterilmiş, Bedia Muvahhit ödülünü kazanmıştır.

2018 yılında müzisyen Sinan Güleryüz ile evlenmiştir.

Çiftin 2021 yılında Eva Luna adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmiştir.

POPÜLER PROJELERİ



Televizyon dünyasında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan başlıca yapımlar

Haziran Gecesi: (Lale karakteri)

Dudaktan Kalbe: (Prenses Cavidan)

Umutsuz Ev Kadınları: (Emel)

Mucize Doktor: (Kıvılcım)

Sadakatsiz: (Derya)