Vatandaşlar kadın cinayetlerinin engellenebilmesi için yetkililere, canilere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi için seslenmeye devam ediyor.

Burdur'da biri 5 yaşında diğeri 36 günlük olan 2 çocuk annesi Özge Bedir'i evinin koridorunda bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen eşi Adnan Bedir, sevgilisi Seray Öztürk ve Tülay Alan'ın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada ifade veren Adnan Bedir, "Kimseyi yönlendirmedim. 'Bunlara eve gidin' demedim. Neden suçlanıyorum? Eşimin cenazesine katılamadım. Mezarının nerede olduğunu bilmiyorum. Çocuklarımı çok özledim. Çocuklarımı görmek için tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tülay Alan, "Bütün yaşananlar için çok üzgün ve pişmanım. Üniversitede okuyan bir öğrenciyim. Hayatım ne hale geldi. Nasıl bu duruma geldim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Seray Öztürk de "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Böyle olsun istemezdim. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum. Yapmadığım bir suçun cezasını almak istemiyorum" dedi.

'TASARLAYARAK KIZIMI ÖLDÜRDÜLER'

Özge Bedir'in babası Mehmet Çetin ise "Adnan Bedir bu işi bu kızlara yaptırdı. Tasarlayarak kızımı öldürdüler" dedi.

Tülay Alan ve Seray Öztürk'ün tutukluluk hallerinin devamına, Adnan Bedir'in ise yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Özge Bedir'in ailesi tahliye kararına tepki gösterdi.