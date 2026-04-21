Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da yapan Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez, AKP iktidarının istikrarlı, tutarlı ve rekabeti gözeten özelleştirme politikası olmadığını kaydederek, “Özelleştirme, kârlı ve tekel niteliği taşıyan kamu kurumlarının satılması değildir. Özelleştirme, gelir elde etmek için de yapılmaz. Özelleştirme kanunun da bunlar ve nasıl özelleştirme yapılacağına ilişkin çerçeve belirtilir. AKP bunları adeta bir kenara bırakmış. Sat-kurtul anlayışıyla özelleştirme mantığını hayata geçiriyor maalesef” dedi.

Özelleştirme politikalarını hayata geçirmenin bir çerçevesi olduğunu anlatan Ufuk Söylemez, şunları söyledi:

“Özelleştireme öncelikle gelir elde etmek için yapılan bir uygulama değildir. Devlet burada rekabet şartları kapsamında gözetleyici konumdadır. Tekel niteliğindeki karlı kuruluşların işletme hakkının devri ya da satılması söz konusu değildir. Özelleştirme yasası da bu anlamda gayet açıktır. Yasal mevzuat ve özelleştirme anlayışının ilkeleri kapsamında bir değerlendirme yapacak olursak özelleştirmenin amacından saptığını rahatlıkla söyleyebiliriz ne yazık ki. Ulusal nitelikteki kurumlarda, ülke güvenliğini ilgilendiren kurumlarda, bankacılık sektöründe devlet her zaman ağırlığını korur. Özelleştirme politikalarını hayata geçirirken temel prensipleri bir kenara bırakamazsınız.”

Köprü ve oto yolların işletme hakkının devrinin gerçekleştirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Ufuk Söylemez, “Köprü ve otoyollar da özelleştirme açısından bir tekel niteliğindedir. Prensipler dışına çıkılarak yapılan özelleştirme uygulamaları istismar ve yolsuzluk iddialarını da beraberinde getirme riskini taşıyacaktır. Köprü ve otoyollar kâr elde ettiğiniz, tekel niteliği taşıyan kuruluşlardır. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekir. Özelleştirme kanunun da devir hakkı var ancak bu tür varlıkların devir hakkı ulusal çıkarlar açısından da sorun yaratacaktır” diye konuştu.

Her zaman, her kurumun özelleştirme kapsamına alınamayacağını da anlatan Ufuk Söylemez, şunları dile getirdi:

”ABD’de Manhattan’da bazı sokaklar özelleştirildi. Bu uygulamadan sonra insanlar özelleştirilen sokaklardan birine araba park ettikleri zaman özel görevliler müdahale etti. Ücret talep edildi. Özelleştirme yapılırken bunları da dikkate almanız gerekir. Yüksek ücretler ile park yapma gündeme geldi. Bugün AKP iktidarının izlediği ekonomi ve özelleştirme politikaları sonucunda Türkiye’de sadece nefes almak ücretsiz. Su pahalı, park pahalı. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz ne yazık ki.”

AKP iktidarının daha önce hayata geçirdiği özelleştirme politikalarının verdiği sonuçların ortada olduğuna dikkat çeken Ufuk Söylemez, “Özeleştirme politikalarını tartıştığımız uygulamaların başında Türk Telekom ve Tekel geliyor. Bu önemli kuruluşlar özelleştirme kapsamına alınınca potansiyel zararın berberinde geldiğini de gördük. Bu açıdan baktığımızda köprü ve otoyolların işletme hakkının devri de sorunları, riskleri beraberinde getireceğinden böyle bir uygulamanın hayata geçirilmemesi gerekir. Bu konu da iktidarın yanlış uygulamanın sonuçlarını görmesi kadar muhalefetin de bu özelleştirme anlayışına karşı duyarlı ve dirençli olması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.