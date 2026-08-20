Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) bazı taşınmazların satışına ilişkin kararları onaylandı. Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan 3 taşınmazın, yapılan ihalelerde en yüksek teklifleri veren kişi ve şirkete satılması uygun bulundu.

Söz konusu satışlara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

DİDİM’DEKİ 3 TAŞINMAZ İÇİN SATIŞ KARARI

Karara göre ÖİB adına kayıtlı Aydın’ın Didim ilçesindeki 5 bin 38,82 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın satışı onaylandı.

Söz konusu taşınmaz için 140 milyon 950 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet Tayyip Koyuncu satışın alıcısı oldu.

Didim’deki bir diğer taşınmaz ise 3 bin 236,99 metrekare büyüklüğünde bulunuyor. Bu arazi için en yüksek teklif 90 milyon 655 bin lira olarak verildi. Taşınmazın Ege Yonca Yapı İnşaat Taahhüt Emlak Turizm Ticaret AŞ’ye satılması uygun bulundu.

EN YÜKSEK TEKLİF 186 MİLYON 985 BİN LİRA

ÖİB adına kayıtlı üçüncü taşınmazın yüz ölçümü ise 6 bin 689,79 metrekare olarak açıklandı.

Bu taşınmaz için 186 milyon 985 bin lira bedelle en yüksek teklifi Diyar Koyun verdi. Satışın bu bedel üzerinden gerçekleştirilmesi onaylandı.

TOPLAM SATIŞ BEDELİ 418 MİLYON 590 BİN LİRA

Didim’deki 3 taşınmaz için onaylanan satışların toplam bedeli 418 milyon 590 bin liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanı kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte söz konusu taşınmazların en yüksek teklif sahiplerine satışına ilişkin süreçte önemli bir aşama tamamlanmış oldu.