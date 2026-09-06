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Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 4 ilde bulunan 7 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin’deki taşınmazlar “satış” yöntemiyle özelleştirilecek.

TAŞINMAZLAR HANGİ İLÇELERDE BULUNUYOR?

İhale kapsamında İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi’nde 2, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz Mahallesi’nde 1 taşınmaz yer alıyor.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde ise Karagedik-İmar ve Bahçelievler mahallelerinde birer taşınmaz satışa çıkarılacak.

Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi’nde bulunan 2 taşınmaz da ihale kapsamında bulunuyor.

TEKLİF TARİHLERİ BELLİ OLDU

İhaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini belirlenen tarihlere kadar ÖİB’ye sunması gerekiyor.

İstanbul ve İzmir’deki taşınmazlar ile Ankara’nın Karagedik Mahallesi’ndeki taşınmaz için son teklif tarihi 29 Eylül olarak belirlendi.

Ankara’nın Bahçelievler Mahallesi ve Mersin’deki taşınmazlar için ise tekliflerin 30 Eylül’e kadar verilmesi gerekiyor.

İHALELER PAZARLIK USULÜYLE YAPILACAK

Taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle “pazarlık” usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale sürecinde teklif sahipleriyle yapılacak görüşmelerin ardından özelleştirme işlemleri yürütülecek.