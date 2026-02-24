CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Tarihin en büyük seçim kampanyasındayız. 2 Mart’ta 20 öne çıkan vaadimizi, bu ülkenin sorunlarına kalıcı çözüm önerilerimizi ortaya koyacağız” dedi.

Özel ihtimal ki şunları söyleyecek:

-Anayasa değişikliği yaparak parlamenter sisteme yeniden döneceğiz.

- Cumhurbaşkanının konutu ve çalışma ofisini Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız.

-Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uyacağız.

-Siyaset kurumunun adalet sistemine müdahalesini engelleyici önlemler alacak, Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun tam bağımsız olmasına özel önem vereceğiz.

-Davaların uzamaması, en geç 6 ay içinde bitirilmesi için gerekli önlemleri alacağız.

-Düşüncelerini ifade ettikleri için cezaevinde olanları özgürlüklerine kavuşturacağız.

-Kayyum uygulamalarını bir daha başlamamak üzere sonlandıracağız.

- Ülkeye maliyeti çok yüksek olan yap-işlet-devret modelinden vazgeçeceğiz.

-İhalelerde denetim sistemini artırarak birkaç büyük şirketin ayrıcalıklı konuma geçmesini önleyeceğiz.

-Asgari ücret ile emekli maaşlarının insanca yaşanabilecek düzeye çıkarılması, işsizlere “yurttaşlık maaşı” bağlanması konularında gerekli adımları atacağız.

-Kamuda tasarrufa büyük önem verecek lüks ve israfı önleyeceğiz.

-“Her aileye bir ev” projesi başlatarak kiralık ev sorununu

ortadan kaldıracağız.

-AB ile tam üyelik görüşmelerini etkin şekilde sürdürüp sonuçlandıracağız.

-Başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelerle dostça geçineceğiz.

-Yıllardır ihmal edilen tarım ve hayvancılığı cazip teşvik ve kredilerle canlandıracağız.

-Kooperatifçiliği geliştirerek aracıların havadan fahiş paralar kazanmasını engelleyeceğiz.

-Sanayi kuruluşlarını dünyada pazarı olan alanlarda üretim yapmaları için yönlendireceğiz.

-Yastık altındaki altınların ekonomik gelişmeye katkı sağlaması için tasarruf sahiplerine cazip teklifler sunacağız.

-Ulaşımda karayollarının egemenliğini bitirerek ülkenin tüm şehir, ilçe ve kasabalarına trenle ulaşımı mümkün hale getireceğiz.

-Kent içi ulaşımda metro ve tramvaya ağırlık vereceğiz.

-Ülkemizin her isteyenin elini kolunu sallayarak girdiği bir yer olmaktan çıkarmak için vize uygulaması başlatacağız.

-Üniversite sistemini baştan aşağı gözden geçirecek, ülkenin ihtiyaç duymadığı alanlarda eleman yetiştirme yanlışlığını düzelteceğiz.

-Eğitimde“Meslek kazandırmayan eğitim havanda su dövmektir” anlayışının benimseyeceğiz.

-Nitelikli gençlere cazip çalışma koşulları hazırlayarak yurt dışına gitmelerinin önüne geçeceğiz.

-Ülke genelinde ruh sağlığı taraması yaptırarak hasta oldukları tespit edilenleri tedavi altına aldıracağız.

-Sağlıkta kamu kuruluşlarının ağırlıklarını artıracak, özel kuruluşları sıkı şekilde denetleyeceğiz.

-Uyuşturucuyla mücadeleyi tavizsiz sürdürecek; uyuşturucu üreten, satan ve kullananlara verilecek cezaların caydırıcı olmasını sağlayıcı yasal düzenlemelere gideceğiz.

-Şiddet sorununa ağırlıklı biçimde eğilerek gerekli sosyal ve ekonomik önlemleri kısa sürede hayata geçireceğiz.

-Ülkenin en sorunlu kenti haline gelen İstanbul’u küçültmek amacıyla Anadolu’ya göçü teşvik edeceğiz.

-Gönüllü olarak Anadolu’ya göç edecek olanlara kamuya ait tarım alanlarını 4-5 yıllığına hiçbir bedel almadan kiralayacağız.

-Eski dönemin yanlış işleri varsa sorumlulardan hukuk çerçevesinde hesap soracağız.

-Devlet yönetiminde öfke, kin, intikam gibi duygulardan uzak duracağız.

+++++++++++++++++++

SİGARA YASAĞINA TEPKİ

“Azaltmayı bırak, yasaklamaya bak!” başlıklı yazımda sigara üretiminin, satışının ve kullanımının tıpkı esrar, eroin, kokain, marihuana gibi yasaklanması gerektiğini yazmıştım.

Bu yazıma bazı okuyucular sert tepki gösterdi.

Gönderilen mesajlarda özetle, “Bir sigara tüttürme keyfimiz vardı. Onun da içine turp sıkmaya çalışıyor, yasaklanmasını istiyorsun, seni bir daha okumayacağız!” diyorlardı.

***

Öfkeli okuyucularıma yanıtı, iki değerli bilim insanı Dr. Başak Soyluoğlu ve Dr. Kamuran Kuş’un sigara konusundaki değerlendirmelerini özetleyerek vereyim:

-Dünyada her yıl 4 milyon insan sigaradan hayatını kaybediyor. Eğer, gerekli önlemler alınmazsa bu rakamın önümüzdeki 20 yılda 10 milyona çıkması tahmin ediliyor.

-Türkiye’de trafik terörü yılda 6-7 bin insanımızın hayatına mal olurken sigara terörü 100 bin insanımızı hayattan koparıyor.

-Sigarada 4 bin farklı zehir var. Bunlar arasında kanserojen polonyum, füze yakıtı metanol, böcek öldürücü DDT, fare zehiri arsenik, tuvalet temizleyicisi amonyak, egzoz gazı karbonmonoksit, bağımlılık yaratan nikotin de bulunuyor.

-Sigara; akciğer, yemek borusu, ağız içi, gırtlak, pankreas ve böbrek kanserlerine yol açıyor, ayrıca kalp krizine, damar tıkanmasına, kangrene, bronşite, astıma ve ülsere neden oluyor.

-Pasif içiciler sigara içen kişinin yanında durarak 3 bin 700 çeşit kimyasal maddeden zarar görüyor. Ne yazık ki akciğerleri tam gelişmediği için çocuklar için risk çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor.

-Çocuklarda kanserin yüzde 15’i babasının sigara alışkanlığından kaynaklanıyor. Sigara içen babaların çocukları kanseri önleyici genden yoksun olarak dünyaya geliyor.

-Hamileliğinde sigara içen annelerin bebekleri yüzde 10-15 eksik kilolu ve yine aynı oranda zekâ eksikliği ile doğuyor.