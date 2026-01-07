AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. 2026 yılının 'Reform Yılı' olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'e video, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ise 'su' tepkisinde bulundu.

CHP'DEN SEÇİLEN VEKİLLER AKP'YE KATILDI

CHP’den ihracı istenirken istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi’nden yedi ay önce ayrılan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de AKP’ye geçiyor. Hasan Ufuk Çakır'ın AKP'ye katılması bekleniyor Hasan Ufuk Çakır AKP Grup Toplantısı’na giriş yaptığı sırada akışlarla karşılanırken, selam verdiği anlar ve CHP'yi eleştirdiği sözler kameraya yansıdı. Erdoğan yeni katılan isimlere rozetleri takdı.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satırlar;

'2026 YILI REFORM YILI OLACAK'

2025 'Aile Yılı'nın ardından Erdoğan, 2026'nın yılını da koydu. Erdoğan, "2026 bütçesini 2023 bütçesi gibi insan merkezli bir üretimle hazırladık. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı Meclisimizin de desteğiyle hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'E VİDEOLU TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirel video hazırlayan Erdoğan, "CHP'nin başındaki zatın ve yönettikleri belediyelerde vatandaşa kan kusturan şürekasını kaale almayacak ve işimize bakacağız" dedi.

ABB'YE SU TEPKİSİ

Ankara'daki su kesintilerine tepki gösteren Erdoğan, "Başkent Ankara'ya haftalardır su veremeyen beceriksizlerin insafına bırakmamak için yapacağız. Bunu yabancılara ülkelerini şikayet etmeyi marifet sayan kalitesi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız" şeklinde konuştu.

DETAYLAR GELİYOR....