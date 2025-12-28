CHP tarafından düzenlenen asgari ücret protestosunda gözaltına alınan CHP Kadıköy Gençlik Kolları yöneticisi Bilge Kaan Şarbat tutuklandı.

CHP lideri Özgür Özel, Şarbat'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel'in açıklamaları şöyle:

"Ak Parti’nin kara düzeni!

Bu ülkede, on milyonlarca işçiye açlık sınırının altında asgari ücret vermeye utanmayanlar, bu zalimliği protesto eden gençleri tutuklamaktan da utanmıyor.

İstanbul Kadıköy’de asgari ücreti protesto ettiği için Gençlik Kolları üyemiz Bilge Kağan Şarbat tutuklandı.

Bu sene Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmış, henüz 19 yaşında pırıl pırıl bir evladımız, “kurtuluş yok tek başına” dediği ve işçi sınıfının hakkını savunduğu için hapse atıldı.

Kağan ve ailesi ile tutuklama kararından hemen sonra konuştum, sağlığı ve moralleri gayet iyi, biz de onun arkasında ailesinin yanında duracağız.

Bilinsin ki; artık bu millet susmaz.

Bu ülkenin gençleri de her yerde direnir ama asla teslim olmaz!!!"