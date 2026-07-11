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Özgür Özel’den, mahkemenin “mutlak butlan” kararının ardından CHP Genel Başkanlığı’na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kayyum gelse daha mı iyi?” sözlerine yanıt geldi. “Vallahi daha iyi” ifadelerini kullanan Özel, olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları anımsatarak butlan yönetiminin gereken adımları atmadığını ifade etti. Bu nedenle mahkemeye başvuracaklarını açıklayan Özgür Özel, partiye kayyum atansaydı 40 gün içerisinde kongre yapılacağını belirtti.

ÖZEL MAHKEMEYE BAŞVURACAKLARINI AÇIKLADI!

Özel, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada “Tamamen seçilmeden yönetme, şekli bir seçimle iktidarda kalma çabası var. Biz 833 delege imzasıyla başvurduk. Onlar Kemal Bey’in masasında ama gereğini yapmıyor. Mahkemeye başvuracağız. Bu durumda kongre için kayyum atanması söz konusu.” diyerek “Kemal Bey “Kayyum atansa daha mı iyi?” diyor. Vallahi daha iyi. Çünkü yetki sınırı belli. 40 gün içinde kongre yapar, eleman alamaz veya atamaz. Zorunlu harcamaları yapar. Mal alıp satamaz. Bu kadar kısıtlı. Şimdi alan, satan, vuran, kıran, 25 yıllık personeli işinden eden, polisle partiye giren bir durumla karşı karşıyayız” açıklamasında bulundu.

Kendisine ne yöneltilen "Yeni parti içinden bazı isimler “Bir an önce kurulmalı” diyor bazıları ise “Burada kalarak mücadele edelim” diyor. Siz yeni parti konusuna nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Özel, “Butlan kararından sonra partiden çıkıp yürüyüşe başladığımızda ilk duyduğum sözlerin yüzde 90’ı “Partiyi bunlara bırakma”ydı. Sonra bu oran değişti. Bir ara yüzde 50-50’ye geldi. Şimdi yeni partiyle ilgili beklenti ve aceleyi duyuyorum. Anketlerde yüzde 70 civarı yeni parti söylemi var. Sahada kendi ölçümüm yüzde 80’e 20’ye döndü.” ifadelerine yer verdi.

“CHP’DEN AYRILIRSAK KURULACAK PARTİNİN GENEL BAŞKANI OLACAĞIM”

“Eldeki imzaları işleme koymadıkça, sağır duvara dönüldükçe yeni parti beklentisinin sahada kuvvetlendiğini görüyorum. Bu konuda bir hazırlık yapıyoruz. Çünkü bugünden yarına; bir tüzüğü, programı, hedefleri, ismi, logosu olması gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız bu konuyu çalışıyor” diyen Özel, “Bütün anketler CHP butlan yönetiminde kalınca baş aşağı çakıldığını gösteriyor. Bunun için bir takım hazırlıklar yapmak lazım. Temelde bir yeni parti kuruluş süreci var. Eğer CHP’den ayrılırsak kurulan yeni partinin genel başkanı olacağım, sıfırdan yeni bir parti kuracağız” sözlerini sarf etti.

Özel, sözlerinin devamında “O partinin örgütlenmesini tamamlayıp, seçime girme yeterliliğine kavuşturacağız. Burada haklı endişe, “Baskın seçim olursa ne olacak?” Onun için seçime girme yeterliliği olan mevcut bir partiyi hazır etmek lazım” diyerek “Biz o partiye geçmeyeceğiz. Partide geçmişte görev almış, şu an aktif siyasette olmayan arkadaşlarımızın genel başkan ve yönetici olduğu; bir baskın seçimde hepimizin katılacağı bir alternatifi hazır tutacağız. Ama bu felaket senaryosu için” ifadelerini kullandı.

“CHP’DE KALMAMIZIN MÜMKÜN OLMADIĞI ANDA YENİ PARTİYE GEÇERİZ”

“Diğeri; sıfırdan bir partinin kurulup orada olmamız. “Partide sonuna kadar mücadele duygusu” ile “Bir an önce yeni parti” duygusunun ortak yönetilmesi gerektiği noktada, arkadaşlarımız yeni partiyi bir yandan kuruyor.” ifadelerini kullanan Özel, “Belki parti önceden kurulur ve biraz mesafe alır. Katılım daha sonra olur. Biz partiye katılıp, ilk kurultayını yaparız. Şu an hiçbir şey yapmıyor değiliz. Yeni parti kurulum sürecini bir grup arkadaşımız yürütüyor. CHP’de kalmamızın mümkün olmadığını gördüğümüz anda kurulmuş yeni partiye geçip orada ilerleriz.” açıklamasını yaptı.

Özgür Özel, kendisine yöneltilen “Yani siz olmadan bir parti mi kurulur?" sorusuna ise, “Zaten 30 tane kurucular kurulu üyesi oluyor. Orada bir başkan, yönetici ayrımı yok. Orada zaten bana ihtiyaç yok. Hatta “Kurucular kurulunda sürpriz isimler olacak” diye şeyler söyleniyor. Benim düşüncem hiçbir sürprizin olmaması. Hatta tanıdık kimsenin olmaması. Teknik, hukukçu ağırlıklı, kuruluş süreçlerini hızla hayata geçirecekler. Yani kuruluşun teknik anlamda yapılmasını düşünüyoruz. Sonra katılacaksak, o katılımın siyasi anlamda büyük olduğu...” sözleriyle cevap verdi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP için verilen mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı’na yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı yayında kendisine yönelik “kayyumdan farkı yok” eleştirilerine yanıt vermişti. Eleştirilere tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Kayyum gelse daha mı iyi?" ifadelerini kullanmıştı.