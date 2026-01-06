CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme dair çarpıcı ifadelere imza attı. Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Maduro'nun gelmesine 'olur' dendi mi?' sorusunu iletti.

'MADURO'NUN GELMESİNE 'OLUR' DENDİ Mİ?'

ABD'nin Venezuela Başkanı Maduro'yu kaçırıp, mahkemede yargılamasını sert şekilde eleştirirken, "Trump yönetimi uluslararası hukuku hiçe saydı. Bir devletin başkanı bir arabanın arkasında tehşir edildi. Trump tüm dünya düzenini tehdit ediyor. Dünya bu haydutluğa karşın ortak tavır almalı. Bu haydutluğa karşı sessiz kalınmamalı. Biz Trump gibi kükreyenleri nasıl püskürttüğünü bilenlerdeyiz. Herkes ayağını denk alacak" dedi.

Özel, Erdoğan'ın olay sonrası 48 saat suskunluğunu hatırlattı. Erdoğan'ın '11 bin km ötemizde müessif bir hadise' sözüne Özel, "Adam kalkmı karısıyla adamı götürüyor. ABD'nin yaptığını kınayamadı. Bir soru sorayım Erdoğan'a 'Maduro'nun gelmesine 'olur' dendi mi?" ifadelerini kullandı.

'YANDAŞLARA GEÇİT GARANTİSİ EMEKLİ VE İŞÇİYE GEÇİM GARANTİSİ YOK'

En düşük emekli aylığına yapılacak olan yüzde 12,19 orandaki zammın gelmesini eleştiren Özgür Özel, "Ekonomi yoksulu ve işçiyi ezdi. Zenginden vergi alındığı yok. Saniyede 500 bin lira vergi ödeyeceğiz. Emeklinin maaşı 18 bin 995 TL oldu. Maaş zamlandığı gün açlık sınırı altındaydı. Erdoğan'ın ağzını bu konuda bıçak açmadı. 1,5 asgari ücreti verseler, bugün emekliye 42 bin lira vermeleri gerekiyordu. Emeklinin alım gücü düştü. Bu maaşlarla yandaşlara geçit garantisi veren iktidar, emekli ve işçiye geçim garantisi veremiyor. Bu düzenin adı AKP'nin kara düzeni. Bu düzeni yıkacağız." dedi.

Çözüm olarak Erdoğan'a teklifte bulunan Özel, "Emekliden daha kötüsü de var. 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım maaşı. Kök maaşlara seyyanen artış yapmak şarttır. Bir emekli maaşının aylığı asgari ücretin altında olması ayıptır. Gelin bu hafta bu ayıbı temizleyelim" şeklinde konuştu.

Gezi davası tutuklusu ve geçtiğimiz günlerde rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Tayfun Kahraman için Özel, "Serbest kalması gerekirken içeride tutuldu. Tayfun Kahraman serbest kalmalı" ifadelerini kullandı. İBB davasının TRT'de canlı yayınlanması için çağrısını yineleyen Özel, "Gelin İBB davasını TRT'de canlı yayınlayın. Mahkemeler TRT'den yayınlansın" dedi.

'SİZE BEYAZ SAYFA, TAKİPTEYİZ'

Özel konuşmasının sonunda boykot listesinin 2026 yılında sildiklerini belirterek, "Size beyaz sayfa, takipteyiz. Bundan sonra takip etmeye devam edeceğiz. 19 Mart sürecinde tüm boykot listesini boşaltıyoruz. Kimseden kayırma istemiyoruz" dedi.