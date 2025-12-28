Yüksek enflasyon vatandaşın cebindeki deliği her geçen gün büyütürken 2026 için açıklanan 28 bin TL'lik asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. İktidarın yurttaşı koruyan kararlar almaması 2026'nın da zor bir yıl olacağının habercisi.

Cumhuriyet'te gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomideki sorunlara işare etti.

'AÇLIKLA TERBİYE EDİYOR'

2026'da geçerli olacak olan 28 bin 75 TL asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik konuşan Özel "Bu iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Şu an devlet emekliye 'Ben sana bakamam, başının çaresine bak' diyor. Dünyada en acımasız nüfus kontrol uygulamasını Erdoğan yapıyor. Açlıkla terbiye ediyor. 'Çocuk sahibi olma, bakamazsın' diyor" ifadelerini kullandı.

Ankara sınırına kadar geldikten sonra düşürülen İHA’ya ilişkin konuşan Özel, "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı" dedi.

'EN RAHAT OLANLAR BARONLAR'

Gündemdeki uyuşturucu meselesine değinen Özel, "Uyuşturucu meselesinde en şanslı, rahat olanlar gerçekten suç işleyenler, baronlar. Bu meselenin ulus ötesi bir suç olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye’nin transit ülke olduğu biliniyor. Bizim limanlarımızda zaman zaman uyuşturucular ele geçiriliyor" dedi.