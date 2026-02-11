CHP lideri Özgür Özel, Büyükada'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde konuşuyor. Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı görevine atanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, atamanın yargının siyasallaştığı yönündeki eleştirileri güçlendirdiğini öne sürdü.

Özel, Gürlek’in geçmişte yargı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, ardından siyasete geçmesini ve bakan yardımcılığı görevine getirilmesini eleştirdi. Son olarak Adalet Bakanlığı’na atanmasını değerlendiren Özel, bu sürecin tarafsızlık ilkesine zarar verdiğini savundu.

Özel yaptığı konuşmada:

"Bir bakan yazdımcısını uyandırdır ve 'kalk Akın kalk' dedi. Geçmişte İstanbul'da mahkeme mahkeme gezdirdiği seyyar giyotin gibi gezdirdiği bu ülkenin demokrasisine karşı ödüllendirdi birini. Önce hâkim, sonra siyasete atılıyor.

Bakan Yardımcısı Akın Gürlek oluyor. CHP şahlanmış iktidara gidiyor. Sonra ne oldu hiç utanmadan, hiç sıkılmadan Adalet Bakanı olarak atadı. Adalet Bakanlığı'na böyle biri atandığı için kendi davamız için son derece memnunum. Dün Erdoğan attığı imzayla kendini yalanlamıştır. Yalanın büyüğü, Türkiye hukuk devleti yalanıdır.

Dün yaptığı atamayla bizi doğrulamıştır. Akın Gürlek siyasidir. Tüm davalar siyasidir. Bunlar iftiracı, kumpasçı, darbecidir. Tarihte ilk kez bakanlık makamı bu kadar mundar olmuş. Çıkmış kürsüye elindeki kağıdı korkarak okuyor.

AK Parti ve MHP'lilere sesleniyorum. Tersi olsa, bir savcı CHP'de siyasete başlasa o savcının iddiasına hukuki der misin? Kardeşim 23 yıldır kazanıyorsunuz bir sefer seçim kaybetmişsiniz şimdi geldiğiniz o sandık işlemesin diye rakibi hapse atarak siyaset yapamazsınız" ifadelerini kullandı.

Özel mitingde ayrıca, hükümetin köprü ve otoyolları satışa çıkarmayı planladığını öne sürerek iktidarı hedef aldı.

'Köprü ve otoyolları satmaya hazırlanıyorlar'

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme getirdikleri iddialara net yanıt alamadıklarını belirten Özel, uluslararası kaynaklara yansıyan haberleri işaret ederek Türkiye’nin önemli gelir kalemleri arasında yer alan köprü ve otoyolların satışının planlandığını savundu.

Özel, bu adımın uzun vadeli kamu gelirlerinden vazgeçmek anlamına geldiğini öne sürerek, satışın ülke ekonomisine zarar vereceğini iddia etti. Geçiş ücretlerinin ciddi şekilde artabileceğini savunan Özel, vatandaşlara “bu süreci durdurma” çağrısı yaptı.

'Aylık enflasyon, bazı ülkelerin yıllık oranından fazla'

Ekonomiye de değinen Özel, asgari ücretin açıklandığı gün açlık sınırının altında kaldığını öne sürdü. TÜİK verilerine göre ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,8 olduğunu hatırlatan Özel, bu oranın bazı ülkelerin yıllık enflasyonundan yüksek olduğunu söyledi.

Türkiye’nin enflasyonda dünyada üst sıralarda yer aldığını savunan Özel, savaş halindeki ülkelerle kıyaslamalar yaparak ekonomik tabloyu eleştirdi.

'Seçimi hukuk yoluyla kazanmak istiyorlar'

Özel, konuşmasının siyasi bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Seçimlerin sandıkta kazanılması gerektiğini vurgulayan Özel, yargı süreçlerinin siyasi amaçla kullanıldığını iddia etti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Ekrem İmamoğlu olduğunu yineleyen Özel, “Cesaretiniz varsa sandıkta yarışalım” çağrısında bulundu.

Özel, bir siyasi partinin gerçek kimliğinin seçim kazandığında değil, kaybettiğinde ortaya çıktığını belirterek konuşmasını tamamladı.