CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy’de düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde konuştu. On binlerce kişinin katıldığı mitingde Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulundu.

Konuşmasına İstanbul’daki siyasi sürece gönderme yaparak başlayan Özel,

"Tam 343 gün önceydi. 343 gün önce birileri İstanbul’a dedi ki: 'Sen bilmezsin, ben bilirim. Bugüne kadar oy istedim verdin, aday gösterdim seçtin, ne dediysem yaptın. Bundan sonra da öyle olacak. Kimin yöneteceğine ben karar vereceğim. Senin seçtiğin değil, benim istediğim olacak" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar ortaya atılan hiç bir şeyi ispat edemediklerini belirten Özel, "Diploması iptal edildi, ertesi gün evine polisler geldi. Aldılar götürdüler, ajan, casus dediler yalan çıktı. Kasalarda para var dediler, mühür çıktı. Ama bugüne kadar hiçbir şeyi ispat edemediler. O gün birileri bu yalanlara inanmamızı, arkadaşlarımızı yalnız bırakmamızı beklediler. O gün sabah bir değerlendirme yaptık. Bu bir darbe girişimidir. Buna teslim olamayız. Sembol Saraçhane'dir, orayı teslim edemeyiz. Hepiniz buraya gelin dedik"

'EMEĞİN HAKKINI VEREMİYORLAR'

Bakan evlatlarının değil, vatan evlatlarının devri başladığını dile getiren Özel, "Emeğin hakkını veremiyorlar. Gençler hayali yabancı ülkede kuruyor. 19 Mart'ı hep beraber bekliyoruz. Herkesi sözünün arkasında durmaya davet ediyorum. Bugünlerde paçavraya dönen arkasında kimsenin duramadığı iddianameden bir şeyler çıkacağını sanıyorlardı. İddianame çıktı, arkasında duran yok. Kanun teklifini veriyoruz, oy veren yok.

Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'ye canlı yayın teklifini yineleyen Özel, "Biz buradayız. Canlı yayını yapın, millet iddiayı da cevabını da duysun. Tutuksuz yargılama başlasın, millet neyin ne olduğunu görsün" dedi.

DİPLOMA KONUSU

Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel şu ifadeleri kullandı: "Bu diploma konusunu açıklığa kavuştur. Ekrem Başkan mahkemelere çıkıyor, 2 metreye 3 buçuk metre diploma. Altında imzalar, mühürler. Aslanlar gibi diplomasının ardında duruyor. Senin avukatlarını 'Var ama gösteremem' diyor. Sayın Erdoğan, o dosyaya o diplomayı gösteremezsen bundan sonra gece uykunda bile duyacaksın: Diplomasız Erdoğan!"

Diploma tartışmaları devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun Üniversite Transkriptleri yayınlandı

Bu memleketin birliğinin, bütünlüğünün, inanç özgürlüğünün teminatı CHP'dir

Özel, Erdoğan'ın memleketi kutuplaştırdığını dile getirdi. Yıllarca ülkenin kurucu partisi CHP'ye iftiralar attığını dile getiren Özel, "Biz ona o konforlu siyaset alanını bırakmadık, bırakmayacağız. Bu dönemde fırsat kolluyor, "Bölücülükten sorumlu bir milli eğitim bakanı atamış, kutuplaştırma çıkarıyor. Elhamdülillah müslümanız. Bu memlekette en çok oruç tutmayan tutana saygı duyuyor. Namaza gitmese gidene saygı duyuyor. Geçmişte başörtüsü meseleleri olmuş. 30 senelik videoları koşmuş, bunlar şudur budur diyor. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum: Bu ülkede kimsenin dinine inancına, giyimine, kuşamına karşımaya kimsenin niyeti yok. Biz bu ülkede inanç özgürlüğünün, isteyenin örtünmesinin, isteyenin başının açık olmasının, herkesin ibadetini en iyi yapmasının, kimsenin kimseye karışmamasının, Türkiye'nin kardeşliğinin, beraberliğinin teminatıyız" dedi.

'İLAHİ HOCALARIN KONUSUDUR SİYASETÇİLERİN DEĞİL'

Özel, Erdoğan'ın dini değerlerle insanların inancına saldırı varmış gibi konuştuğunu dile getirerek, "Çıkmış grup toplantısında ilahi okuyor. İlahi okuyanların ağzına yakışır, hocaların konusudur. Siyasetin konusu değildir. İlahi, uygun mekanda, uygun şekilde okuyana, dinleyene sonuna kadar saygılıyız. Sen çıkınca ilahi okumayacaksın ilahi Erdoğan. Oraya çıkıp yoksulluğu bitirmeyi konuşacaksın. İşsizliği konuşacaksın. Kuru ekmekle sahurları, sosyal yardımla iftar yapanları konuşacaksın" sözleriyle tepki gösterdi.