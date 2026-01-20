CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

CHP lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında Meclis'e sunulması beklenen emekli maaşlarına yönelik önerge hakkındaki "Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza alet olmayız. Türkiye'nin sorunlarına yönelik önerileriniz varsa paylaşın da görelim" ifadelerine yanıt verdi.

Özel, "O halde önergeyi siz verin biz destekleyelim" dedi.

'TÜRK MİLLETİNE REVA MI'

Bahçeli'nin "Önüne gelen Bihter olmuş önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş. Bu hallere nasıl düştük? Yaşanılanlar Müslüman Türk milletine reva mıdır?" sözlerine karşılık Özel, "Dağılan pazarlarda çürümüş sebze ve meyveyi toplamak şanlı Türk milletine yakışıyor mu? 200 liralık otellerde sefalet çekmek şanlı Türk milletinin emeklisine yakışıyor mu? Mandıranın, kasabın önünden geçememek; torunu karne getirince halının püskülünü saymak Türk milletine yakışıyor mu?" ifadelerini kullandı.

Özel'in grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şöyle:

"Hafta sonu deprem bölgesinde, Hatay’daydık. Aslında bir 6 Şubat - 7 Şubat arası, depremin olduğu hafta deprem bölgesinde olacağız.

Hatay’da bir miting yapma, Nisan ayı için planladığımız bir durumdu. Ancak Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesine gitmesi, orada söyledikleri söylemedikleri, yaptıkları yapmadıklarıyla Hatay’da büyük bir infial oluştu.

Mutlaka Genel Başkanımızı, doğruları konuşmak ve Hatay’ın duygularına ses olmak için burada bir mitingde olması lazım dediler. Biz de kalktık geçtiğimiz Cumartesi günü Hatay’a gittik.

Sayın Erdoğan’ın deprem bölgesiyle ilgili şöyle bir muradı var. Deprem bölgesinde tüm sorunlar çözülmüş, tüm sıkıntılar bitmiş, herkesin keyfi yerindeymiş, kimsenin derdi, tasası, endişesi, isyanı yokmuş ve buna bölge ses çıkarmasın, geri kalan 70 il de buna inansın, bu da Erdoğan’ın hanesine olumlu yazsın. Bütün hesap bu. Yüreğin yetiyorsa gel 6 Şubat'ta beraber Hatay'ı gezelim."