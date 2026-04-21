CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli'ye ara seçim konusunda çağrıda bulunmuştu. Bahçeli'nin vetosundan sonra Özel, "55 vekili istifa ettirmeyen namerttir" dedi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TOM BARRACK'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Bunun ardından bir saldırı da Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik hadsiz bir saldırı da gerçekleşti. ABD'nin büyükelçisi Tom Barrack, duvarında "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün yer aldığı, Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Meclis'in çatısı altındayız. Gelip bu ülkeyi yönetene güven mektubu sunan, bu ülkeye saygılıyız diyenler oturuyorlar bacak bacak üstüne atıp gerilip, yayılıp özensiz cümleler kuruyorlar...

Trump'ın düzenini Türkiye'de ilan etmeye kalkıyorlar, bu olurken Erdoğan oğlundan Trump ile görüşmek için randevu istiyordu.

Bu topraklarda güçlü lider monarşisi lazım denince susanlara söylüyorum... Aslında saflar net. Dünyada da netleşiyor.

Dünyanın bütün otokratlarını bir arada tutan, birbirinden öğrenmesi, birbirini desteklemesi.. Nerede onlara yarayacak model varsa birbirlerinden öğrenip, demokrasileri gerileterek, halk yerine zümreleri koyarak, halkları yoksullaştıran yeni bir sistem kurmaya çalışıyorlar.

Onlar Trump ile, Trump'ın desteklediği Netanyahu ile aynı saftalar, biz Gazze ile, Brezilya'da Lula ile İspanya'da Sanchez ile dünyanın bütün demokratlarıyla aynı saftayız.

ERDOĞAN'A VİDEOLU GÖNDERME

"Şimdi çaresiz kalınca gruplarında perde indirip izletiyorlar... Geçmişteki konuşmalardan parçalar kesip yalanı oynatıp onun üzerine CHP'ye, kurumsal kimliğine, geçmişine.. Ecevit'ten utanmadan, Sevr'i yırtıp atanlardan utanmadan, Gazi'nin hattını tutturamayan, CHP'ye demokrasi dışı yeni bir hat tarif edemezler" diyen Özel, daha sonra Tom Barrack'ın Türkiye ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözlerinin yer aldığı bir video izletti.

TOM BARRACK NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu’nda, “Ortadoğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar. Demokrasi pelerini giyen, insan hakları adına üzerine gittiğimiz ülkeler başarısız oldu" ifadelerini kullanmıştı.

"TÜRKİYE'YE YENİDEN DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ"

Yapılacak ilk seçimi bekliyoruz. Herkes emin olsun ki, yapılacak ilk seçim aynı Macaristan'da olduğu gibi demokratlarla otokrat arasında olacaktır. Otokrat ve ondan medet umanların hepsini birden yeneceğiz. Türkiye’ye demokrasiyi geri getireceğiz

"OKUL SALDIRILARI MÜNFERİT DEĞİL"

Bu hafta 23 Nisan haftası, ama biz okullardaki kanlı saldırıları konuşuyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar münferit değil. Bunlar devletin sosyal alandaki çöküşünün göstergesi. Yıllardır söylüyor, sorunları tespit ediyor ve önerilerde bulunuyoruz. Bu bakan döneminde okullarda 45 şiddet olayı oldu. 6 öğretmen, 11 öğrenci, 2 okul çalışanı ve 1 veli hayatını kaybetti. CHP olarak bu sorunu sadece fiziki bir güvenlik sorunu olarak ele almadık, almıyoruz. Maalesef sosyal bir çöküş var.

Sorumluluğu dizilere, filmlere atıp kurtulamazsınız. Bu ülkeyi 23-24 yıldır tüm yönleriyle, hiçbir mazeretiniz olmaksızın siz yönetiyorsunuz. Yönetimdeki çürüme, bir sosyal kriz olarak karşımızdadır. Bugün Sayın Bahçeli'nin, Erdoğan'ın yaptıkları tespitler dahi bir krize, bir çürümüşlüğe, bir boşvermişliğe işaret etmektedir.

"BİZİM YÖNETTİĞİMİZ HİÇBİR OKULDA VELİNİN AKLI ÇOCUĞUNDA KALMAYACAK"

Bizim yönettiğimiz hiçbir okulda, dışarıdan gelenlerin okulun güvenliğini tehdit etmesi ya da akran zorbalığıyla baş edilememesi gibi ya da hijyen sorunları gibi sorunlar olmayacak.

Evladını okula yollayanın aklı okulda kalmayacak. Okula giden hiçbir çocuk okulda yeni sorunlar edinerek, dertlerle, tasalarla, sorunlarla evine dönmeyecek. Bu sistem her birimizin evladını eşit, ayrımsız ve günü gelince de tam olarak ücretsiz okutacaktır.

MADEN İŞÇİLERİNE DESTEK AÇIKLAMASI

"Emekliye acımayan işçiye acır mı. Soma'dan önce olabilecekleri anlattım, o gün dinlemeyenler sonra dinledi. Bugün hala madencilerle sorunları var. Soma'da kalanlara söz vermişlerdi. Orada adalet sözünü tutmadılar, kişi başına 5,5 gün yatanları saldılar. Geride kalan madencilere verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadılar. 7 yıl mücadele etti madenciler tazminatlarını alabilmek için.

Bir sendika kurdular Bağımsız Maden-İş diye, seslerini duyurmak için her şeyi yaptılar, Ankara'ya yürüdüler. Her geldiklerinde Süleyman Soylu karşılarına jandarmayı dikti.

O işçiler, iki arkadaşları hak arayışı sırasında hayatını kaybedince haklarını aldılar. Şimdi aynı sendika Eskişehir'de Doruk Madencilik işçilerinin yanında. FETÖ'den el konulan, TMSF'nin satarken hakkını vermediği, şirketin de ödemediği madenciler ite kaka enerji Bakanlığı önüne geldiler.

Çıplak ayakla yürüyen, çocuğunun hakkını savunan 110 madenciyi gözaltına aldılar. Biz CHP olarak sendikalaşmaya engel olan tüm yasal düzenlemeleri işçi lehine değiştireceğiz.

TUTUKLU GAZETECİLER

Devletteki yozlaşmaya, birilerinin hnaklı birilerinin haksız çıkmasına bir örnek vaka üzerinden bakmaya geldi sıra. 29 Ekim 2025..Boşuna ölümler ülkesinde sıradan bir gün. Gebze'de 7 katlı Aslan Apartmanı çöküyor, anne, baba, iki çocuk ölüyor, bütün sokak boşaltılıyor...

O sırada meslek odasının metro inşaatı nedeniyle 'bu bina çöker' dediği raporu gazeteci Alican Uludağ haberleştiriyor. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanı önce haberi yalanlayıp ardından Uludağ hakkında halkı yanıltıcı bilgi yayma suçu nedeniyle soruşturma açılıyor. Şu anda da Alican Uludağ iktidarı rahatsız eden haberleri nedeniyle cezaevinde yatıyor.

Şimdi elimde Gebze'ye ilişkin bilirkişi raporu var. 'Tünel kazılarının başlamasıyla ile yeraltı suyunun seviyesi değişiminin etkisiyle hacim kaybı oluştuğu, 2025 Ekim ayı sonuna doğru zemindeki hacim kaybının bina stabilitesini etkilediği ve bina temelinin zeminle temasının kaybolması neticesinde binanın aşağı yönde çöktüğü kanaatine varılmıştır...'



Bu haberi yapan yanıltıcı bilgi diye soruşturma geçirdi, çökmenin metro inşaatıyla ilgisi yok diyen bakan, yani yanıltıcı bilgiyi yayan o makamda oturmaya devam ediyor. İşte Ak Parti'nin kara düzeni budur, cezalandırılması gereken budur...

ATAŞEHİR BELEDİYESİ OPERASYONU

CHP'nin evladı, CHP'nin iktidarına inanıp milletvekili adayı olmamış, mücadeleye devam etmiş, belediye başkan adayı olmuş, AK Parti'nin Kadıköy'den koparıp kendine ayırdığı Ataşehir'de rekor oyla seçilmiş, Onursal'ın hak yemediğini bilmeyen yoktur...

Dün sorgulandı, bir iddia yok, bir kanıt yol, yalandan bir HTS kaydı bile yok, hiçbir şeyle ilişkilendirilmemiş.. Dinleme takip yok.. 'Sen suç örgütünün başısın' diyorlar. Tek suç bulamayıp, belediye çalışanlarını suç örgütü yapmışlar, bunun üzerinden Onursal'ı almaya, CHP'nin iktidar yürüyüşüne yeni bir çelme takmaya çalışıyorlar...

Öyle bir noktadayız ki ya kötülük kazanacak ve geriye hiçbir şey kalmayacak ya da direnenler kazanacak... Göreve geldiğinde 'Şafak operasyonları bitecek' diyenlerin ne yaptığını gördük. Onursal'ın evine şafak vakti gelmediler, gece 01'de geldiler.

BAHÇELİ'NİN 'ARA SEÇİM' AÇIKLAMASINA YANIT VERDİ

"Ara seçime karşı olmak Anayasa'ya karşı olmaktır. Ara seçimin tarihini ilan edip ara seçim yapacağınızı söyleyin. 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir. Hodri meydan! Kendine güvenen çıksın karşımıza."